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В Бразилии после прорыва дамбы погибли около 40 человек, 252 пропали без вести
27.01.2019 13:44 — Новости Мира | БелТА
Фото Reuters
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыв дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс унес жизни около 40 человек, еще 252 числятся пропавшими без вести, сообщает местный телеканал Globo.
Дамба помогала сдерживать воду с отходами металлургической промышленности. После прорыва поток грязи смыл столовую, где в это время обедали сотни местных рабочих.
Местные власти не исключают, что число погибших может вырасти. В больницах остаются 23 пострадавших при прорыве дамбы.
Спасательная операция может занять несколько недель. Искать пропавших спасателям помогают добровольцы из числа местных жителей.
На счетах владельца аварийной дамбы компании Vale заблокировано $1,3 млрд, чтобы обеспечить компенсацию ущерба, нанесенного инцидентом. Семьям погибших и пострадавшим окажут финансовую помощь.
Федеральное правительство создало кризисный кабинет для урегулирования ситуации, в зоне бедствия побывал лидер Бразилии Жоир Болсонару.-0-
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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыв дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс унес жизни около 40 человек, еще 252 числятся пропавшими без вести, сообщает местный...
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