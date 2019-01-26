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Песков отрицает отправку российских наемных военных в Венесуэлу
27.01.2019 16:47 — Новости Мира | Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг в воскресенье
«Да нет, конечно», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о том, подтверждает ли он направление «российских бойцов» в Венесуэлу для охраны Мадуро, о котором ранее сообщил ряд СМИ. «У страха глаза велики», — добавил пресс-секретарь президента.
В субботу представитель Кабмина ФРГ Мартина Фитц, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель правительства Испании Педро Санчес, а также глава МИД Великобритании Джереми Хант и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявили, что их страны признают временным президентом Венесуэлы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг в воскресенье информацию о направлении в Венесуэлу россиян для охраны президента страны Николаса...
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