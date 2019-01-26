Песков отрицает отправку российских наемных военных в Венесуэлу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг в воскресенье информацию о направлении в Венесуэлу россиян для охраны президента страны Николаса Мадуро. Об этом Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье.

«Да нет, конечно», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о том, подтверждает ли он направление «российских бойцов» в Венесуэлу для охраны Мадуро, о котором ранее сообщил ряд СМИ. «У страха глаза велики», — добавил пресс-секретарь президента.

В субботу представитель Кабмина ФРГ Мартина Фитц, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель правительства Испании Педро Санчес, а также глава МИД Великобритании Джереми Хант и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявили, что их страны признают временным президентом Венесуэлы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.