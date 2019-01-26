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Мадуро ответил на выдвинутый европейскими странами ультиматум
27.01.2019 17:58 — Новости Мира | Tut.by
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидеров стран Европы в потакании американскому лидеру Дональду Трампу. «Вся Европа следит за словами Трампа, особенно в случае Венесуэлы», — заявил он в интервью телеканалу CNN Turk. Испанию, Францию и Германию политик призвал отказаться от ультиматума по выборам в боливарианской республике. «Никто не может выдвинуть нам ультиматум», — подчеркнул он.
26 января Испания, Франция и Германия выдвинули венесуэльским властям ультиматум: если в течение ближайших восьми дней в боливарианской республике не состоятся досрочные выборы президента, они признают главой Венесуэлы Гуаидо.
В случае с Венесуэлой Европа, как заявил Мадуро, «снова допускает ошибку». «Несмотря на наши 200 лет независимости, они игнорируют нашу историю. Мы гордимся нашей независимостью, в нас течет кровь наших освободителей», — заметил президент. Если кто-то хочет уехать из Венесуэлы, он может это cделать, добавил он. «Венесуэла не связана с Европой», — заявил Мадуро, подчеркнув также, что «европейские элиты не отражают мнение европейского народа».
«У нас много хороших друзей в Европе. Но лидеры [многих] европейских стран следят за словами, которые исходят из уст Трампа. Вся Европа следит за Трампом, особенно в случае Венесуэлы», — поделился мнением политик.
Вместе с этим он продемонстрировал открытость к диалогу. «Встреча с Трампом была бы маловероятна, но не невозможна», — добавил Мадуро. Однако нынешний американский лидер, по его мнению, не является человеком, который мог бы «справиться с проблемами».
Планов относительно переизбрания у Мадуро, по его словам, пока нет. «Мы ходили на многие выборы в Венесуэле», — рассказал глава государства, напомнив, что на последних выборах его сторонники одержали победу в 19 из 23 округах страны. «В то же время были проведены муниципальные выборы. <...> Мы также организовали президентские выборы в прошлом году, и мы выиграли их с результатом 65%», — заявил Мадуро. Впереди, по его словам, у Венесуэлы только общенациональные парламентские выборы. Согласно плану, они должны состояться в 2020 году.
Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации Мадуро 10 января. Результаты последних президентских выборов, прошедших в стране, не признала венесуэльская оппозиция, а также ряд западных и латиноамериканских стран. По их мнению, для участия в кампании не были допущены «некоторые игроки».
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидеров стран Европы в потакании американскому лидеру Дональду Трампу.
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