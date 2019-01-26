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Мадуро ответил на выдвинутый европейскими странами ультиматум

27.01.2019 17:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидеров стран Европы в потакании американскому лидеру Дональду Трампу. «Вся Европа следит за словами Трампа, особенно в случае Венесуэлы», — заявил он в интервью телеканалу CNN Turk. Испанию, Францию и Германию политик призвал отказаться от ультиматума по выборам в боливарианской республике. «Никто не может выдвинуть нам ультиматум», — подчеркнул он.


Фото: Reuters

 

26 января Испания, Франция и Германия выдвинули венесуэльским властям ультиматум: если в течение ближайших восьми дней в боливарианской республике не состоятся досрочные выборы президента, они признают главой Венесуэлы Гуаидо.

В случае с Венесуэлой Европа, как заявил Мадуро, «снова допускает ошибку». «Несмотря на наши 200 лет независимости, они игнорируют нашу историю. Мы гордимся нашей независимостью, в нас течет кровь наших освободителей», — заметил президент. Если кто-то хочет уехать из Венесуэлы, он может это cделать, добавил он. «Венесуэла не связана с Европой», — заявил Мадуро, подчеркнув также, что «европейские элиты не отражают мнение европейского народа».

«У нас много хороших друзей в Европе. Но лидеры [многих] европейских стран следят за словами, которые исходят из уст Трампа. Вся Европа следит за Трампом, особенно в случае Венесуэлы», — поделился мнением политик.

Вместе с этим он продемонстрировал открытость к диалогу. «Встреча с Трампом была бы маловероятна, но не невозможна», — добавил Мадуро. Однако нынешний американский лидер, по его мнению, не является человеком, который мог бы «справиться с проблемами».

Планов относительно переизбрания у Мадуро, по его словам, пока нет. «Мы ходили на многие выборы в Венесуэле», — рассказал глава государства, напомнив, что на последних выборах его сторонники одержали победу в 19 из 23 округах страны. «В то же время были проведены муниципальные выборы. <...> Мы также организовали президентские выборы в прошлом году, и мы выиграли их с результатом 65%», — заявил Мадуро. Впереди, по его словам, у Венесуэлы только общенациональные парламентские выборы. Согласно плану, они должны состояться в 2020 году.

Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации Мадуро 10 января. Результаты последних президентских выборов, прошедших в стране, не признала венесуэльская оппозиция, а также ряд западных и латиноамериканских стран. По их мнению, для участия в кампании не были допущены «некоторые игроки».

23 января спикер национальной ассамблеи (местного парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо на многотысячном митинге местной оппозиции объявил себя президентом страны. Его затем поддержали США, Канада, Грузия и ряд латиноамериканских стран. В Венесуэле вновь начались массовые протесты и столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов.
 

 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидеров стран Европы в потакании американскому лидеру Дональду Трампу.
 
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