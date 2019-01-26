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Очередная страна признала Гуайдо новым главой Венесуэлы
27.01.2019 19:01 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. Специальное видеообращение главы правительства на эту тему опубликовала в сети
«Сегодня Израиль присоединяется к Соединенным Штатам, Канаде, большинству латиноамериканских и европейских стран. Я объявляю сегодня, что мы признаем новое руководство Венесуэлы», — сказал Нетаньяху.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны,
Гуайдо поддержали в том числе США, Канада, Грузия и ряд латиноамериканских стран. В Венесуэле вновь начались массовые протесты и столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов.
Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой Венесуэлы.
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