Очередная страна признала Гуайдо новым главой Венесуэлы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. Специальное видеообращение главы правительства на эту тему опубликовала в сети Facebook его канцелярия.

«Сегодня Израиль присоединяется к Соединенным Штатам, Канаде, большинству латиноамериканских и европейских стран. Я объявляю сегодня, что мы признаем новое руководство Венесуэлы», — сказал Нетаньяху.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Гуайдо поддержали в том числе США, Канада, Грузия и ряд латиноамериканских стран. В Венесуэле вновь начались массовые протесты и столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.