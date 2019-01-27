В Белом доме заявили, что Трамп по-прежнему настроен построить стену на границе с Мексикой

Спустя два дня после возобновления финансирования правительственных учреждений исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент США рассматривает вариант использования своих полномочий для того, чтобы все же получить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. По его словам, так или иначе Трамп добьется обеспечения безопасности в юго-западной части страны.



Фото: The White House / Flickr

Малвейни указал, что президент очень рассчитывает построить стену протяженностью около 240 миль, указывает CNN. «А рассудят его не события этой недели, а то, чем все это закончится. В конце концов Трамп обеспечит безопасность нашей границы», - сказал чиновник.

И.о. главы аппарата Белого дома также указал, что если введенный президентом режим ЧП будет оспорен в суде, то уже есть варианты, как действовать в этом случае.



Ранее сам Трамп заявил, что если Конгресс не предоставит ему необходимые средства для строительства стены, то он либо введет чрезвычайное положение, либо вновь возобновит шатдаун (то есть приостановит финансирование государственных учреждений). По его словам, в случае строительства стены никаких караванов мигрантов, движущихся к границе США из стран Центральной Америки, не будет.



В минувшую субботу Трамп согласился прекратить шатдаун, хотя не получил от Конгресса требуемой суммы. Однако речь идет о предоставлении государственным учреждениям финансовых средств лишь на срок до 15 февраля. Что касается чрезвычайного положения, то оно позволит Трампу принять бюджет и добиться своих требований без согласия Конгресса.

Частичное прекращение работы федерального правительства США продолжалось 35 дней. Не работали из-за этого в том числе Минфин, МВД и Госдепартамент, сотрудники которых не получали заработную плату.