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в одном из портов Венесуэлы недалеко от столицы произошел взрыв
27.01.2019 22:50 — Новости Мира | Tut.by
Взрыв произошел на территории порта города Ла-Гуайра, расположенного к северу от столицы Венесуэлы Каракаса. Об этом в воскресенье со ссылкой на сообщения очевидцев сообщает газета
Отмечается, что пожарные службы уже занимаются тушением возгорания, спровоцированного взрывом. О причине инцидента и наличии пострадавших не сообщается.
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Пожарные службы уже занимаются тушением возгорания, спровоцированного взрывом. О причине инцидента и наличии пострадавших не сообщается.
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