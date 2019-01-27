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в одном из портов Венесуэлы недалеко от столицы произошел взрыв

27.01.2019 22:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Взрыв произошел на территории порта города Ла-Гуайра, расположенного к северу от столицы Венесуэлы Каракаса. Об этом в воскресенье со ссылкой на сообщения очевидцев сообщает газета El Nacional.

Отмечается, что пожарные службы уже занимаются тушением возгорания, спровоцированного взрывом. О причине инцидента и наличии пострадавших не сообщается.

 
 
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Пожарные службы уже занимаются тушением возгорания, спровоцированного взрывом. О причине инцидента и наличии пострадавших не сообщается.
 
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