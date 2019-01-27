в одном из портов Венесуэлы недалеко от столицы произошел взрыв

Взрыв произошел на территории порта города Ла-Гуайра, расположенного к северу от столицы Венесуэлы Каракаса. Об этом в воскресенье со ссылкой на сообщения очевидцев сообщает газета El Nacional .

Registran explosión e incendio en puerto de La Guaira https://t.co/VBp8erz0s8 — El Pitazo (@ElPitazoTV) 27 января 2019 г.

Отмечается, что пожарные службы уже занимаются тушением возгорания, спровоцированного взрывом. О причине инцидента и наличии пострадавших не сообщается.