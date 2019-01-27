США сняли санкции с трех компаний Олега Дерипаски

Министерство финансов США сняло в воскресенье санкции, введенные раннее в отношении российской компании «Русал», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго». Об этом говорится в распространенном заявлении финансового ведомства.



Олег Дерипаска. Фото: Reuters

«Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) минфина США сегодня сняло санкции, введенные против En+ Group plc (En+), „Русала“ (Rusal) и „Евросибэнерго“ (ESE), после более раннего уведомления, представленного Конгрессу 19 декабря 2018 года», — говорится в документе.

Ведомство подчеркивает, что «в соответствии с условиями исключения» из санкционного списка компании «сократили долю прямого и косвенного владения Олега Дерипаски и жестко ограничили его контроль» над ними. Как отмечается в заявлении, такое их решение «гарантирует, что большинство директоров в советах En+ и „Русал“ будут независимыми — в том числе американскими и европейскими лицами — которые не имеют деловых, профессиональных или семейных связей с Дерипаской» или какими-либо другими юридическими или физическими лицами, находящимися в американских санкционных списках.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что «все санкции, введенные в отношении Дерипаски, продолжают оставаться в силе».

«Русал» попал под американские санкции 6 апреля прошлого года вместе с другими российскими компаниям, в том числе связанными с Олегом Дерипаской — холдингами «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Группой ГАЗ», «Евросибэнерго», инвестиционной компанией B-Finance и агрохолдингом «Кубань». Попадание в санкционный список предполагало заморозку всех активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с этими компаниями.