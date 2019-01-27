Трамп обсудил с сенатором возможность военной операции в Венесуэле

Сенатор от Республиканской партии Линдсей Грэм рассказал о том, что около двух недель назад Трамп спрашивал его мнение по поводу возможного военного вмешательства в Венесуэлу, сообщает издание Axios . По словам Грэма, он посоветовал президенту не торопиться с таким решением, потому что это может быть сопряжено с целым рядом проблем.



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«Он мне сказал, что удивлен, потому что считал, что я выступаю за вторжения по всему миру», — заметил Грэм. «Я ответил, что на самом деле выступаю за использование наших военных только в тех странах, где существует угроза интересам безопасности США», — добавил он.

По словам автора материала в Axios, нет никаких свидетельств того, что Белый дом всерьез рассматривает возможность военного вмешательства в венесуэльский кризис, предпочитая использовать методы дипломатического и экономического давления с целью дальнейшего отстранения от власти президента Николаса Мадуро. Однако сам факт подобного разговора Трампа с Грэмом показывает, что такой вариант не исключен.

В 2017 году Трамп уже заявлял, что допускает военное вмешательство, чтобы положить конец хаосу в Венесуэле. Axios указывает со ссылкой на свои источники, что с тех пор в Белом доме всячески отговаривали президента от этой идеи.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и потребовал объявления новых выборов. США практически сразу объявили о признании Гуайдо и согласились считать его представителя новым посланником Венесуэлы в Вашингтоне.

Вслед за Соединенными Штатами Гуайдо признали Канада, Австралия, Израиль, Грузия, большинство стран Латинской Америки и часть государств-членов ЕС.