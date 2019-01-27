Меркель назвала политику Ирана угрозой Израилю

Берлин призывает иранскую армию не подходить чрезмерно близко к Голанским высотам, заявила канцлер Меркель. Ранее армия Израиля нанесла удары по позициям иранского спецназа «Кудс» в Сирии.



Фото: Reuters

Политика Ирана является угрозой для Израиля. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью израильской вещательной корпорации, вышедшем в эфир в воскресенье, 27 января — в день памяти жертв Холокоста. «Израиль должен защищать свое существование», — подчеркнула глава правительства ФРГ.

По словам Меркель, Берлин выступает в том числе за то, чтобы «иранские силы безопасности не подходили настолько близко к Голанским высотам». Канцлер Германии ранее обсудила этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

21 января представители армии Израиля сообщили, что нанесли удары по позициям иранского спецназа «Кудс» в Сирии, ответственного за зарубежные операции. Израильские военные предостерегли сирийские вооруженные силы от «попыток нанести ущерб израильским войскам или территории». Посредством авиаударов Израиль противодействует закреплению Тегерана на территории Сирии, отметил позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.