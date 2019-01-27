Трамп не исключил очередной приостановки работы правительства

Дональд Трамп. Фото AP

28 января, Нью-Йорк /БЕЛТА - ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает очередной приостановки работы федерального правительства, если конгресс через три недели не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом глава США заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

Трамп 25 января подписал законопроект о выделении денежных средств для восстановления до 15 февраля работы правительства, деятельность которого была приостановлена из-за бюджетного кризиса на рекордные для страны 35 дней.

Отвечая на вопрос газеты, не исключает ли он очередного шатдауна правительства, Трамп заявил, что такое развитие событий "определенно является одним из вариантов". Президент также выразил сомнение в том, что Конгресс в итоге сможет предложить какую-либо жизнеспособную сделку относительно выделения средств на строительство барьера, которую он смог бы принять.

Отвечая на вопрос, примет ли он соглашение, которое не включит в себя выделение $5,7 млрд на возведение стены на границе, Трамп сказал: "Я сомневаюсь в этом. Я должен сделать это так, как надо". Президент также отверг возможность того, что пойдет на уступки перед демократами и согласится на отказ от ассигнований на строительство пограничного барьера, если законодатели в обмен предложат принять законопроект, предоставляющий гражданство тем нелегальным иммигрантам, которые попали на территорию США еще детьми. "Это отдельный вопрос, и он должен обсуждаться отдельно", - подчеркнул Трамп.

Приостановка работы федерального правительства (шатдаун) продолжалась в США из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря до 25 января. Без финансирования все это время оставалась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности.

Американский лидер 25 января написал в Twitter, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а говорит лишь о его уважительном отношении к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты. Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим ЧП на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса, если за три недели Белому дому, республиканцам и демократам не удастся прийти к компромиссу по этому вопросу и решить его путем принятия соответствующего законопроекта.-0-