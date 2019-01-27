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СК РФ назвал причину пожара на танкерах в Черном море, где погибли 10 человек

28.01.2019 07:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности. Об этом сообщил следователь краснодарского отдела Южного управления СК на транспорте Вазген Киносьян.


Фото: twitter/sledcom_rf

«Основная причина, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это — основная версия», — заявил Киносьян в воскресенье в эфире телеканала РЕН ТВ.

Инцидент с двумя танкерами ​"Маэстро" и «Кандий», которые шли под флагами Танзании, произошел недалеко от Керченского пролива 21 января. Оба судна находились на якорной стоянке и занимались передачей топлива с борта на борт, однако во время процедуры начался пожар.

В результате произошедшего погибли по меньшей мере десять моряков, удалось спасти 12 человек. Среди погибших были граждане Турции и Индии. Турецкие власти сообщали о гибели четверых граждан.

 
 
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Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
 
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