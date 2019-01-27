|
СК РФ назвал причину пожара на танкерах в Черном море, где погибли 10 человек
28.01.2019 07:45 — Новости Мира | Tut.by
Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности. Об этом сообщил следователь краснодарского отдела Южного управления СК на транспорте Вазген Киносьян.
«Основная причина, по версии следствия, это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это — основная версия», —
Инцидент с двумя танкерами "Маэстро" и «Кандий», которые шли под флагами Танзании, произошел недалеко от Керченского пролива 21 января. Оба судна находились на якорной стоянке и занимались передачей топлива с борта на борт, однако во время процедуры начался пожар.
В результате произошедшего погибли по меньшей мере десять моряков, удалось спасти 12 человек. Среди погибших были граждане Турции и Индии. Турецкие власти сообщали о гибели четверых граждан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)