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США не намерены ни рвать дипотношения с Венесуэлой, ни закрывать посольство

28.01.2019 08:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Соединенные Штаты не собираются разрывать дипломатические отношения с Венесуэлой, однако поддерживаться такие связи будут пока только через лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом заявила в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя вопросы, связанные с нынешним состоянием двусторонних дипломатических отношений Вашингтона и Каракаса.


Фото: The White House / Flickr

«У нас нет планов закрывать посольство [в Каракасе]», — сказала сотрудник Госдепартамента. При этом она ушла от прямого ответа на просьбу пояснить, намерена ли американская администрация выполнять требование министерства иностранных дел Венесуэлы о понижении статуса посольства США в Каракасе и его превращении в секцию интересов. МИД Венесуэлы сигнализировал о том, что планирует поступить аналогичным образом с посольством своей страны в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты продолжат поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Гуайдо, который пригласил нашу миссию оставаться в Венесуэле», — отметила далее представитель Госдепартамента. Между тем действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял ранее о разрыве дипломатических отношений с США.

Сотрудник Госдепартамента категорически отказалась раскрывать число остающихся в Каракасе американских дипломатов и приводить такие же данные об их венесуэльских коллегах в Вашингтоне. «Госдепартамент не дает комментарии по вопросам кадров и персонала», — пояснила дипломат.

При этом она напомнила, что 24 января Госдепартамент отдал распоряжение о том, чтобы Венесуэлу покинул «работавший в американском посольстве в Каракасе нанятый напрямую персонал правительства США, не требующийся при экстренных обстоятельствах», а также члены семей таких госслужащих. Это решение было принято с учетом «оценки ситуации в сфере безопасности в Венесуэле», утверждала дипломат. В связи с этим она добавила, что обеспечение безопасности работников дипмиссий США за рубежом является для Госдепартамента «высшим приоритетом».

Заявление МИД

В субботу МИД Венесуэлы заявил, что Вашингтон и Каракас «договорились вести переговоры, чтобы открыть по секции интересов в каждой из столиц <…> строго соблюдая международное право для случаев разрыва отношений между странами». По свидетельству венесуэльского МИД, «для достижения этой договоренности был отведен срок в 30 дней».

По версии МИД, именно в связи с этим часть сотрудников дипмиссий США и Венесуэлы получила разрешение остаться в Каракасе и Вашингтоне соответственно. «В том случае, если в указанный срок не удастся достичь соглашения, то обе миссии прекратят свою работу, и оба государства перейдут к назначению тех, кого они выберут для того, чтобы представлять их интересы», — говорилось в тексте заявления МИД Венесуэлы.

 
 
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При этом в Госдепе заявили, что дипломатические связи будут поддерживаться пока только через лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.
 
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