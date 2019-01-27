|
Гуайдо попросил Мэй и Банк Англии не возвращать Мадуро золото Венесуэлы
28.01.2019 15:11 — Новости Мира | Tut.by
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозглашенный парламентом временным президентом страны и признанный в этом качестве рядом государств, призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не возвращать режиму Николаса Мадуро депонированное в Банке Англии золото.
«Я пишу вам, чтобы попросить остановить незаконную транзакцию», — цитирует
Ранее
По словам Гуайдо, продав хранящееся в Банке Англии золото, «нелегитимный и клептократический» режим Мадуро сможет использовать вырученные средства для репрессий и издевательств над венесуэльским народом или просто украсть их.
«Мадуро похитил огромное множество государственных активов. Нет никаких сомнений в том, что если ему будет позволено, он также похитит и активы, находящиеся в распоряжении Банка Англии, которые должны быть сохранены для финансирования возрождения Венесуэлы», — написал Гуайдо (цитата по Financial Times).
Лидер оппозиции режима Мадуро также указал, что так как тот является узурпатором, а не законным президентом, то и назначенный Мадуро глава ЦБ Венесуэлы Каликсто Ортега не имеет права выступать от имени регулятора. Гуайдо пообещал в скором времени назначить нового главу ЦБ, а до того времени попросил Банк Англии игнорировать любые запросы относительно венесуэльских активов.
23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства и пообещал сделать все возможное для устранения «узурпатора» — Николаса Мадуро. После этого власти США, Канады, Грузии, ряда стран Южной Америки признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
МИД России заявил, что действия экстремистски настроенных противников правительства Мадуро и поддержка, которую им оказывают другие государства, ведут Венесуэлу к хаосу и разрушению основ государственности. Армия Венесуэлы пока сохраняет лояльность Мадуро, поэтому исход противостояния еще неясен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам провозглашенного временным президентом Гуайдо, получив доступ к золоту, режим Мадуро использует вырученные за него деньги для новых издевательств над...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)