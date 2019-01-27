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Гуайдо попросил Мэй и Банк Англии не возвращать Мадуро золото Венесуэлы

28.01.2019 15:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозглашенный парламентом временным президентом страны и признанный в этом качестве рядом государств, призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не возвращать режиму Николаса Мадуро депонированное в Банке Англии золото.


Фото: Reuters

«Я пишу вам, чтобы попросить остановить незаконную транзакцию», — цитирует Reuters письмо Гуайдо, направленное также главе Банка Англии Марку Карни.

Ранее Bloomberg сообщил, что Банк Англии отказался предоставить правительству Мадуро доступ к размещенным в его хранилищах золотым слиткам общей стоимостью $ 1,2 млрд. Однако Reuters отмечает, что Банк Англии отказался комментировать подобные сообщения, сославшись на конфиденциальность информации, связанной с активами клиентов.

По словам Гуайдо, продав хранящееся в Банке Англии золото, «нелегитимный и клептократический» режим Мадуро сможет использовать вырученные средства для репрессий и издевательств над венесуэльским народом или просто украсть их.

​«Мадуро похитил огромное множество государственных активов. Нет никаких сомнений в том, что если ему будет позволено, он также похитит и активы, находящиеся в распоряжении Банка Англии, которые должны быть сохранены для финансирования возрождения Венесуэлы», — написал Гуайдо (цитата по Financial Times).

Лидер оппозиции режима Мадуро также указал, что так как тот является узурпатором, а не законным президентом, то и назначенный Мадуро глава ЦБ Венесуэлы Каликсто Ортега не имеет права выступать от имени регулятора. Гуайдо пообещал в скором времени назначить нового главу ЦБ, а до того времени попросил Банк Англии игнорировать любые запросы относительно венесуэльских активов.​

​23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства и пообещал сделать все возможное для устранения «узурпатора» — Николаса Мадуро. После этого власти США, Канады, Грузии, ряда стран Южной Америки признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

МИД России заявил, что действия ​экстремистски настроенных противников правительства Мадуро и поддержка, которую им оказывают другие государства, ведут Венесуэлу к хаосу и разрушению основ государственности. Армия Венесуэлы пока сохраняет лояльность Мадуро, поэтому исход противостояния еще неясен.

 
 
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По словам провозглашенного временным президентом Гуайдо, получив доступ к золоту, режим Мадуро использует вырученные за него деньги для новых издевательств над...
 
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