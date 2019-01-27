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Папа Римский Франциск высказался за сексуальное образование в школах

28.01.2019 17:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Папа римский Франциск считает, что в школах должно проводиться «объективное» сексуальное образование «без идеологических штампов». Об этом он заявил на борту самолета по дороге из Панамы, где находился с апостольским визитом, сообщает в понедельник ANSA.


«В школах нужно, чтобы было сексуальное образование. Секс — дар Божий, это дар любить, а не какой-то монстр. Если кто-то использует его для того, чтобы заработать или в целях эксплуатации ближнего, это уже другая проблема. Нужно давать объективное сексуальное образование без идеологических штампов», — сказал понтифик.

По его мнению, правильное образовательное преподнесение темы «поможет раскрывать лучшее в людях». «Проблема в системе, в выборе правильных преподавателей и книг. Идеально, если бы это образование шло из семьи, но не всегда это возможно, поэтому школа должна восполнять этот пробел, чтобы он не был заполнен неправильным пониманием», — указал Франциск.

При этом понтифик рассказал, что не намерен отменять обет безбрачия для католических священников.

«Я думаю, что обет безбрачия — дар церкви, и не будет никаких перемен, которые бы сделали целибат факультативным, как в некоторых церквях восточного обряда. Я этого не сделаю, возможно, потому, что не чувствую возможным предстать перед Богом с таким решением», — сказал папа. При этом он отметил, что теологи «должны изучить тему и какую-то возможность» там, где есть явная нехватка священников. Например, можно было бы привлекать к проповеди пожилых «мудрых» праведных людей, даже если они женаты.

 
 
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«В школах нужно, чтобы было сексуальное образование. Секс - дар божий, это дар любить, а не какой-то монстр. Если кто-то использует его для того, чтобы заработать или в...
 
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