У западной границы России заметили три американских самолета-разведчика

Три самолета-разведчика ВВС США в понедельник, 28 декабря, провели полеты вблизи Калининградской области. Об этом сообщается на странице авиационного сервиса PlaneRadar в Twitter.

По информации сервиса, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V вылетел с британской авиабазы Милденхолд и некоторое время курсировал у границы Калининградской области.

Также к северу от области находился стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk, вылетевший с итальянской авиабазы Сигонелла. Беспилотник находился в воздушном пространстве Литвы, после чего продолжил полет вдоль границ Псковской и Ленинградской областей.

Кроме того, разведывательный полет около Калининградской области совершил патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, он находился в воздушном пространстве Польши.

P-8A Poseidon был перехвачен российским истребителем Су-27 над Балтийским морем, сообщили ранее в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, экипаж Су-27 приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние, а после того, как тот удалился от границы, истребитель вернулся на аэродром.