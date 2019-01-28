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«Чтобы расставить все точки над "і"». Лидер группы «Океан Эльзы» рассказал, пойдет ли в президенты

28.01.2019 23:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не собирается баллотироваться в президенты на предстоящих выборах. Видео заявления он выложил на своей странице в Facebook.

— Чтобы расставить все точки над «і», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не принимаю участия в президентских выборах 2019 года, — заявил музыкант.

Вакарчук отмечает, что его интересуют не власть и президентский пост, а настоящие перемены в стране, и что «в джинсах» он может сделать больше, чем «надев галстук».

Святослав Вакарчук не только музыкант, но еще и общественный деятель. Он является создателем благотворительного фонда «Люди будущего» и одним из основателей Центра экономической стратегии, который поддерживает реформы в Украине.

Ранее лидер получил докторскую степень по теоретической физике Львовского национального университета имени Ивана Франко. Музыкант также учился и преподавал в Стэнфорде.

Выборы президента в Украине пройдут в конце марта текущего года. Как сообщает УНИАН, ЦИК страны уже зарегистрировал 22 кандидата на высший пост.

 
 
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Вакарчук отмечает, что его интересуют не власть и президентский пост, а настоящие перемены в стране, и что «в джинсах» он может сделать больше, чем «надев галстук».
 
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