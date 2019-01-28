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«Чтобы расставить все точки над "і"». Лидер группы «Океан Эльзы» рассказал, пойдет ли в президенты
28.01.2019 23:29 — Новости Мира | Tut.by
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не собирается баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.
— Чтобы расставить все точки над «і», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не принимаю участия в президентских выборах 2019 года, — заявил музыкант.
Вакарчук отмечает, что его интересуют не власть и президентский пост, а настоящие перемены в стране, и что «в джинсах» он может сделать больше, чем «надев галстук».
Святослав Вакарчук не только музыкант, но еще и общественный деятель. Он является создателем благотворительного фонда «Люди будущего» и одним из основателей Центра экономической стратегии, который поддерживает реформы в Украине.
Ранее лидер получил докторскую степень по теоретической физике Львовского национального университета имени Ивана Франко. Музыкант также
Выборы президента в Украине пройдут в конце марта текущего года. Как
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Вакарчук отмечает, что его интересуют не власть и президентский пост, а настоящие перемены в стране, и что «в джинсах» он может сделать больше, чем «надев галстук».
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