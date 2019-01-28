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В Греции впервые за семь лет повысят минимальную зарплату

29.01.2019 00:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что с 1 февраля минимальная зарплата в стране будет повышена на 11% — с 586 до 650 евро.


Фото: Reuters

По подсчетам властей, эта мера затронет около 600 тысяч человек.

В последнее десятилетие экономика Греции испытывала серьезные трудности, страну несколько раз спасала от дефолта только экстренная помощь международных кредиторов. Эта помощь оказывалась в обмен на жесткие меры по сокращению бюджетных расходов — в том числе зарплат в греческом госсекторе. Действие последней из таких программ закончилось в 2018 году.

Минимальная зарплата на нынешнем уровне была установлена в Греции в 2012 году — тогда она была повышена на 22% по сравнению с предыдущим уровнем.

Осенью 2019 года в Греции пройдут парламентские выборы.

 
 
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В последнее десятилетие экономика Греции испытывала серьезные трудности, страну несколько раз спасала от дефолта только экстренная помощь международных...
 
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