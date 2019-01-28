США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

Федеральные власти США предъявили обвинения компании Huawei в ряде преступлений, в том числе в промышленном шпионаже, мошенничестве, нарушении санкций и препятствовании правосудию. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитэкер.



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Как он указал, обвинения Huawei были предъявлены в Нью-Йорке и Сиэтле (штат Вашингтон). Большое жюри присяжных в обоих случаях сочло имеющиеся у властей улики достаточными для предъявления компании обвинений.

Суть обвинений

В Сиэтле, как уточнил Уитэкер, Huawei обвинения предъявлены по 10 пунктам. Они касаются того, что дочерние структуры Huawei якобы пытались незаконно получить данные об автоматизированном оборудовании, которое американская компания T-Mobile применяла для тестирования различных систем смартфонов.

«Согласно обвинительному заключению, Huawei в 2012 году начала предпринимать скоординированные усилия, чтобы похитить информацию о роботе, с помощью которого T-Mobile проверяет телефоны, — сказал Уитэкер. — Пытаясь создать собственного робота, технические специалисты Huawei, предположительно, нарушили соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации с T-Mobile, они тайно фотографировали робота, измеряли его и даже похитили его часть».

Как сообщала ранее в этом месяце газета The Wall Street Journal , в последние годы в США против Huawei были поданы несколько гражданских исков. По одному из них Huawei была признана в 2017 году судом в Сиэтле виновной в незаконном присвоении технологий, права на которые принадлежат T-Mobile. Компанию Huawei тогда обязали выплатить T-Mobile $ 4,8 млн.

Финансовые преступления

В Нью-Йорке Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены по 13 пунктам. «Начиная с 2007 года, сотрудники Huawei, предположительно, начали представлять в ложном свете связи компании с ее иранской дочерней структурой под названием Skycom, — пояснил Уитэкер. — Представители Huawei, предположительно, сообщили партнерам в сфере банковских операций, что Huawei продала свою долю, позволяющую владеть Skycom, однако эти утверждения были заведомо ложными».

Как уточнил Уитэкер, «на самом деле Huawei продала Skycom себе самой». «Заявляя, что Skycom является самостоятельной компанией, а не ее дочерней структурой, Huawei, предположительно, утверждала, что ее бизнес в Иране не нарушает американские санкции», — сказал исполняющий обязанности генпрокурора США. Таким образом, как он подчеркнул, Huawei сохраняла возможность поддерживать деловые связи с американскими банками и компаниями. Уитэкер оценил объем транзакций между Huawei и неким банком США более, чем в $ 100 млн в течение четырех лет.

По словам Уитэкера, в Нью-Йорке Huawei также обвиняют в «предоставлении ложной информации федеральным властям и препятствовании правосудию путем сокрытия и уничтожения улик, а также возвращения возможных свидетелей в Китай». В обвинительном заключении подчеркивается, что Huawei инкриминируется финансовое мошенничество, отмывание средств и нарушение санкционного режима США в отношении Ирана.

Уитэкер констатировал, что США по-прежнему добиваются экстрадиции Мэн Ваньчжоу, которая ранее была арестована в Канаде по запросу Вашингтона. Согласно документам минюста США, по версии американской стороны, Мэн Ваньчжоу сыграла ключевую роль в том, что касается связей между Huawei и Skycom.

Уитэкер также уточнил, что США признательны Канаде за содействие в деле Мэн Ваньчжоу. «Как уже сообщалось, в декабре канадские власти задержали финансового директора Huawei в Ванкувере, — сообщил он. — Это было сделано в соответствии с существующим у США договором с Канадой о выдаче. США в настоящее время добиваются ее экстрадиции. Мы признательны правительству Канады за настойчивость и строгое соблюдение закона».

На вопрос о том, сможет ли Huawei продолжать бизнес в США, если Мэн Ваньчжоу будет осуждена, Уитэкер не дал прямого ответа. «В США существуют определенные правила того, каким образом лица, осужденные за преступления, могут участвовать в экономической деятельности», — сказал он.

Министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на пресс-конференции, также уклонился от ответа. «Мы не комментируем дела, по которым продолжается расследование», — заявил он.

Директор ФБР Кристофер Рей, также выступавший на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, уточнил, что выдвинутые в отношении Huawei обвинения не направлены против руководства КНР. «Как и заявил и.о. министра юстиции, в обвинительном заключении не содержится никаких пунктов о китайском правительстве», — сказал глава ФБР. Вместе с тем, Рей выразил обеспокоенность по поводу того, что произведенные Huawei устройства якобы могут применяться китайской стороной для собора информации в США.

Huawei — один из ведущих китайских производителей смартфонов, в 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 млрд юаней (более $ 7,5 млрд). По данным The Wall Street Journal, Huawei — лидирующий в мире поставщик технологий, поддерживающих 5G. Ожидается, что его внедрение повысит скорость передачи информации до 1 Гбайт/с, что в 20−50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.