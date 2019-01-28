В США пообещали лишить режим Мадуро доходов и ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет и далее использовать все средства, чтобы лишить режим Николаса Мадуро доходов. Об этом Болтон написал в своем Twitter .



Джон Болтон. Фото: Reuters

«Мы продолжим использовать все доступные средства, чтобы лишить нелегитимный режим Мадуро источников доходов и обеспечить временного президента Гуайдо и народ Венесуэлы ресурсами и поддержкой, которые нужны им для восстановления демократии в Венесуэле», — написал Болтон.

Ранее США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Болтон заявил тогда, что США заблокируют $ 7 млрд в активах PDVSA «плюс более $ 11 млрд потерянных экспортных поступлений».

При этом министр финансов Стивен Мнучин пояснил, что администрация США будет выдавать временные лицензии, которые позволят проводить «некоторые транзакции» с PDVSA. Кроме того, принадлежащая венесуэльской компании «дочка» — нефтеперерабатывающий оператор Citgo Petroleum в США — сможет продолжить работу при условиях, что полученные ею деньги не будут направляться PDVSA, а останутся на заблокированных в США счетах. По словам Мнучина, Citgo — собственность «Венесуэлы и настоящих лидеров страны».

PDVSA является крупнейшим источником доходов в Венесуэле и владеет американской нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum, самым важным иностранным активом Венесуэлы. Американские чиновники заявили, что санкции против PDVSA направлены на то, чтобы помешать правительству Николаса Мадуро откачать средства из нефтяной компании.

В этот же день глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, объявил о грядущей смене руководства национальной нефтяной компании PDVSA и ее американского подразделения Citgo. Гуаидо распорядился начать процедуру взятия под контроль зарубежных активов Венесуэлы.