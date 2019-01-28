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Великобритания введет визовый режим для граждан Евросоюза в случае Brexit без сделки

29.01.2019 08:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Великобритания немедленно введет визовый режим для граждан стран Евросоюза, планирующих находиться на территории страны более трех месяцев, если Brexit будет реализован без соглашения о дальнейшем сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на британского министра внутренних дел Саджида Джавида.


Фото: Reuters

По словам главы МВД, в случае «жесткого» Brexit после 29 марта между Великобританией и ЕС «раз и навсегда» прекратится свободное передвижение граждан, что «отвечает результатам референдума». «Мы должны принять практический подход и минимизировать все нарушения, чтобы гарантировать, что Великобритания остается открытой для бизнеса. Именно поэтому мы введем ограниченные по времени переходные механизмы и предоставим гражданам ЕС, прибывающим после 29 марта, разрешение на временное пребывание», — сказал Джавид.

Согласно сценарию Brexit без сделки, граждане ЕС должны будут получить в Великобритании разрешение на временное пребывание, если они намерены остаться в королевстве на срок более трех месяцев. Данный иммиграционный статус будет присваиваться на срок до трех лет, а для его получения необходимо будет уплатить пошлину и пройти все необходимые процедуры, связанные с установлением и проверкой личности.

 
 
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Великобритания немедленно введет визовый режим для граждан стран Евросоюза, планирующих находиться на территории страны более трех месяцев, если Brexit будет...
 
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