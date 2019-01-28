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Кремль предупредил о последствиях военного вмешательства в дела Венесуэлы

29.01.2019 14:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Военное вмешательство третьих стран в дела Венесуэлы приведет к «неизбежным чрезвычайно негативным последствиям», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.


Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля

В ответ на вопрос журналистов о том, планирует ли Россия оказывать Венесуэле военную помощь, представитель Кремля заявил, что «здесь недопустимы какие-то эвентуальные рассуждения, это слишком чувствительная субстанция». По его словам, «подобные заявления не способствуют нормализации ситуации в Венесуэле и решению внутренних проблем этой страны».

Санкции, которые США ввели против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, Песков охарактеризовал как «проявление недобросовестной конкуренции». «В данном случае это продолжающаяся линия, ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — заявил он.

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента страны вместо действующего главы государства Николаса Мадуро. Гуайдо пообещал сделать все для прекращения узурпации власти и провести в стране досрочные выборы. Его поддержали ряд латиноамериканских государств, а также власти США, Канады, Австралии.

Мадуро, на сторону которого встали Россия, Куба, Турция, Боливия, Никарагуа, Сальвадор и Иран, назвал Гуайдо неконституционным президентом. Действующий лидер обвинил оппозицию и правительство США в попытке захвата власти в Венесуэле и объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.

В свою очередь, Минобороны Венесуэлы, которое также поддерживает Мадуро, обвинило США и их союзников в ведении гибридной войны, которая «включает финансово-экономическую блокаду, саботаж, дезинформацию и фейковые новости».

 
 
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Военное вмешательство третьих стран в дела Венесуэлы приведет к «неизбежным чрезвычайно негативным последствиям», заявил журналистам пресс-секретарь президента...
 
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