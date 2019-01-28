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Кремль предупредил о последствиях военного вмешательства в дела Венесуэлы
29.01.2019 14:55 — Новости Мира | Tut.by
Военное вмешательство третьих стран в дела Венесуэлы приведет к «неизбежным чрезвычайно негативным последствиям», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
В ответ на вопрос журналистов о том, планирует ли Россия оказывать Венесуэле военную помощь, представитель Кремля заявил, что «здесь недопустимы какие-то эвентуальные рассуждения, это слишком чувствительная субстанция». По его словам, «подобные заявления не способствуют нормализации ситуации в Венесуэле и решению внутренних проблем этой страны».
23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе
Мадуро, на сторону которого встали Россия, Куба, Турция, Боливия, Никарагуа, Сальвадор и Иран, назвал Гуайдо неконституционным президентом. Действующий лидер обвинил оппозицию и правительство США в попытке захвата власти в Венесуэле и объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.
В свою очередь, Минобороны Венесуэлы, которое также поддерживает Мадуро, обвинило США и их союзников в ведении гибридной войны, которая «включает финансово-экономическую блокаду, саботаж, дезинформацию и фейковые новости».
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Военное вмешательство третьих стран в дела Венесуэлы приведет к «неизбежным чрезвычайно негативным последствиям», заявил журналистам пресс-секретарь президента...
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