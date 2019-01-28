Кремль предупредил о последствиях военного вмешательства в дела Венесуэлы

Военное вмешательство третьих стран в дела Венесуэлы приведет к «неизбежным чрезвычайно негативным последствиям», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля

В ответ на вопрос журналистов о том, планирует ли Россия оказывать Венесуэле военную помощь, представитель Кремля заявил, что «здесь недопустимы какие-то эвентуальные рассуждения, это слишком чувствительная субстанция». По его словам, «подобные заявления не способствуют нормализации ситуации в Венесуэле и решению внутренних проблем этой страны».

Санкции , которые США ввели против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, Песков охарактеризовал как «проявление недобросовестной конкуренции». «В данном случае это продолжающаяся линия, ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — заявил он.

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента страны вместо действующего главы государства Николаса Мадуро. Гуайдо пообещал сделать все для прекращения узурпации власти и провести в стране досрочные выборы. Его поддержали ряд латиноамериканских государств, а также власти США, Канады, Австралии.

Мадуро, на сторону которого встали Россия, Куба, Турция, Боливия, Никарагуа, Сальвадор и Иран, назвал Гуайдо неконституционным президентом. Действующий лидер обвинил оппозицию и правительство США в попытке захвата власти в Венесуэле и объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.

В свою очередь, Минобороны Венесуэлы, которое также поддерживает Мадуро, обвинило США и их союзников в ведении гибридной войны, которая «включает финансово-экономическую блокаду, саботаж, дезинформацию и фейковые новости».