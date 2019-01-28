ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу на автомобиле

29.01.2019 15:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти Китая во вторник привели в исполнение смертный приговор гражданина по имени Ян Цзаньюнь, виновного в совершении умышленного наезда на толпу людей в сентябре 2018 года, жертвами которого стали 15 человек. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на решение Верховного народного суда КНР.

По данным агентства, смертный приговор был приведен в действие во вторник в первой половине дня в провинции Хунань (Центральный Китай).

12 сентября в уезде Хэдун городского округа Хэнъян провинции Хунань внедорожник Land Rover красного цвета съехал с проезжей части и въехал в группу людей на одной из площадей города, где вечером собралось много горожан. После наезда Ян Цзаньюнь продолжил атаку на прохожих с ножом и лопатой. В результате его действий 15 человек погибли, еще 43 получили ранения.

Согласно данным правоохранительных органов, 54-летний водитель прежде неоднократно имел проблемы с законом. 18 января 2019 года судебные органы КНР приговорили обвиняемого к смертной казни, а также пожизненному лишению политических прав.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости в мире
 
Кремль предупредил о последствиях военного вмешательства в дела Венесуэлы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика