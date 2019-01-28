В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу на автомобиле

Власти Китая во вторник привели в исполнение смертный приговор гражданина по имени Ян Цзаньюнь, виновного в совершении умышленного наезда на толпу людей в сентябре 2018 года, жертвами которого стали 15 человек. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на решение Верховного народного суда КНР.

По данным агентства, смертный приговор был приведен в действие во вторник в первой половине дня в провинции Хунань (Центральный Китай).

12 сентября в уезде Хэдун городского округа Хэнъян провинции Хунань внедорожник Land Rover красного цвета съехал с проезжей части и въехал в группу людей на одной из площадей города, где вечером собралось много горожан. После наезда Ян Цзаньюнь продолжил атаку на прохожих с ножом и лопатой. В результате его действий 15 человек погибли, еще 43 получили ранения.

Согласно данным правоохранительных органов, 54-летний водитель прежде неоднократно имел проблемы с законом. 18 января 2019 года судебные органы КНР приговорили обвиняемого к смертной казни, а также пожизненному лишению политических прав.