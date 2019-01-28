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В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу на автомобиле
29.01.2019 15:15 — Новости Мира | Tut.by
Власти Китая во вторник привели в исполнение смертный приговор гражданина по имени Ян Цзаньюнь, виновного в совершении умышленного наезда на толпу людей в сентябре 2018 года, жертвами которого стали 15 человек. Об этом сообщило агентство
По данным агентства, смертный приговор был приведен в действие во вторник в первой половине дня в провинции Хунань (Центральный Китай).
12 сентября в уезде Хэдун городского округа Хэнъян провинции Хунань внедорожник Land Rover красного цвета съехал с проезжей части и
Согласно данным правоохранительных органов, 54-летний водитель прежде неоднократно имел проблемы с законом. 18 января 2019 года судебные органы КНР приговорили обвиняемого к смертной казни, а также пожизненному лишению политических прав.
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В результате атаки погибли 15 человек.
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