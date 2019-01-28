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Минприроды РФ: страна обеспечена запасами стратегических полезных ископаемых максимум на 30 лет

29.01.2019 19:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Обеспеченность России рентабельными запасами стратегических и наиболее значимых видов полезных ископаемых при сохранении текущих экономических условий может составить не более 25−30 лет, следует из стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года, разработкой которой занималось Минприроды.


Фото: Reuters

Запасы газа, меди, никеля, олова, вольфрама, молибдена, платиноидов, апатитовой и железной руды, а также калийных солей, угля и цементного сырья при любых сценариях развития экономики удовлетворят необходимые потребности и после 2035 года.

Вместе с тем достигнутые уровни добычи нефти, свинца, золота, серебра, алмазов, цинка и особо чистого кварцевого сырья недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений до 2035 года.

Удержать достигнутый уровень добычи этих запасов после 2025 года позволит вовлечение в отработку трудноизвлекаемых запасов нефти, а также неразрабатываемых месторождений цветных, легирующих и благородных металлов. Кроме того, из-за высокого спроса на драгметаллы и алмазы критически важно выявить нетрадиционные для отечественной горнодобывающей промышленности источники этих видов минерального сырья, подчеркивает Минприроды.

Также отмечается необходимость восполнения дефицита полезных ископаемых руды. «Для восполнения дефицита полезных ископаемых этой группы актуальным является содействие в реализации международных проектов по освоению месторождений за рубежом», — говорится в документе.

Сокращение потребления нефти

Мировое потребление нефти и угля к 2035 году будет постепенно сокращаться, говорится, кроме того, в стратегии.

«Мировой топливно-энергетический баланс будет постепенно меняться. Доля использования нефти и угля будет постепенно сокращаться, доля газа — расти, доля уранового сырья сохранится на нынешнем уровне. Доля возобновляемых источников энергии будет расти, но в целом не окажет решающего влияния на мировой рынок нефти, газа, угля, урана», — сказано в документе.

Там же отмечается, что к этому периоду также возрастет доля извлечения нефти и газа из сланцевых отложений, начнется освоение газогидратов. «Наличие минеральных ресурсов в недрах останется одним из важнейших конкурентных преимуществ российской экономики, определяющим место и роль страны на международной арене», — отмечается в документе.

При этом, по данным Минприроды, использование минерального сырья сохранит важное значение в формировании валового внутреннего продукта, федерального и консолидированного бюджетов субъектов России, а также государственных резервных фондов.

«Несмотря на то, что доля экспорта нефти и природного газа в доходах страны будет снижаться, значение минерального сырья для России не уменьшится. С ростом уровня жизни и промышленного производства будет увеличиваться внутреннее потребление топливно-энергетических и других видов минерального сырья», — отмечается в стратегии.

 
 
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Вместе с тем достигнутые уровни добычи нефти, свинца, золота, серебра, алмазов, цинка и особо чистого кварцевого сырья недостаточно обеспечены запасами...
 
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