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ЕС выделит на реформы в Армении 800 млн евро

30.01.2019 00:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Евросоюз выделит Армении в течение семи лет 800 миллионов евро. Речь идет о кредитах и грантах в сферах энергетики, водопользования, сельского хозяйства и транспорта. Об этом рассказал в Ереване еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политике соседства Йоханнес Хан во вторник, 29 января.


По его словам, уже сегодня Армения и ЕС реализуют совместные программы на 300 млн евро. Сотрудничество Еревана и Брюсселя наиболее активно развивается в таких сферах как сельском хозяйстве, инновационные технологии, вопросы инфраструктуры, а также реформа судебной и образовательной системы.

В свою очередь министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил, что Ереван подтверждает абсолютную приверженность реализации Соглашения с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанное в ноябре 2017 года. В июле 2018 года была разработана соответствующая дорожная карта, которая уже представлена в ЕС. По данным армянского внешнеполитического ведомства, из всех государств, входящих в Восточное партнерство, Армения стала первой страной, завершившей согласование с ЕС документа о приоритетах партнерства.

Вопрос либерализации будет решаться

Как отметил Иоханнес Хан, «Еврокомиссия настроена положительно по вопросу либерализации визового режима с Арменией». Однако при этом он оговорился, что вопрос еще нужно обсудить со всеми странами ЕС, поэтому до выборов в Европарламент нового созыва вряд ли следует ожидать прогресса в этом направлении.

 
 
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В свою очередь министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил, что Ереван подтверждает абсолютную приверженность реализации Соглашения с ЕС о...
 
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