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«Брексит»: Палата общин отправила Терезу Мэй обратно в Брюссель

30.01.2019 06:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Британский парламент во вторник не смог найти никакого нового решения проблемы «брексита» и предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении о выходе Британии — переговоры, которые ЕС отказывается возобновлять.


Тереза Мэй. Фото: Reuters

Во вторник Палата общин провела голосование по семи поправкам, связанным с соглашением о выходе, и сумела принять только одну поправку декларативного свойства и одну — с поручением премьер-министру добиться от Евросоюза новой формулировки «ирландского страховочного варианта».

Этот «страховочный вариант», согласно которому Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе с ЕС, не устраивает очень многих лондонских политиков, и в большой мере именно из-за него палата общин 15 января рекордным большинством отклонила проект соглашения о выходе.

«Теперь мы с этим мандатом от парламента будем добиваться юридически обязывающих изменений в тексте соглашения о выходе», — сказала после голосования Тереза Мэй.

Представители Евросоюза, однако, много раз повторяли, что в заданных правительством Британии рамках ничего иного предложить не могут, и не намерены возобновлять переговоры по проекту.

«Страховочный вариант — это часть соглашения о выходе, а соглашение о выходе не будет открыто для пересмотра», — еще раз подтвердила во вторник пресс-служба председателя Евросоюза Дональда Туска.

«ЕС проявляет мало энтузиазма в отношении этих изменений, и переговоры не будут легкими», — так обрисовала эту ситуацию сама Мэй.

«Это решение дает премьер-министру несколько дополнительных дней на то, чтобы найти в Брюсселе единорога. Мой прогноз: у нее это не получится, и через две недели мы окажемся в том же месте», — написал в «Твиттере» депутат от оппозиционной Лейбористской партии Люк Поллард.

Через две недели в Палате общин предполагается провести второе голосование по тому же проекту соглашения. Правительство Мэй надеется, что к этому времени либо дрогнет ЕС, либо часть депутатов изменит позицию.

Тем временем до момента «брексита» осталось всего два месяца: Британия должна формально покинуть ЕС в 23:00 по Гринвичу 29 марта. Процесс «брексита» давно оказался в жестком цейтноте, и с каждым днем нарастает вероятность либо «обвального брексита», либо официальной отсрочки выхода.

Три из пяти отклоненных во вторник поправок содержали поручение правительству запросить ЕС об отсрочке. Представители ЕС в последние недели несколько раз высказывались в том духе, что готовы обсудить этот вопрос, но прежде хотели бы понять, для чего именно Британии нужна отсрочка.

 
 
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Британский парламент во вторник не смог найти никакого нового решения проблемы «брексита» и предписал Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о...
 
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