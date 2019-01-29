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«Брексит»: Палата общин отправила Терезу Мэй обратно в Брюссель
30.01.2019 06:15 — Новости Мира | Tut.by
Британский парламент во вторник не смог найти никакого нового решения проблемы «брексита» и предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении о выходе Британии — переговоры, которые ЕС отказывается возобновлять.
Во вторник Палата общин провела голосование по семи поправкам, связанным с соглашением о выходе, и сумела принять только одну поправку декларативного свойства и одну — с поручением премьер-министру добиться от Евросоюза новой формулировки «ирландского страховочного варианта».
Этот «страховочный вариант», согласно которому Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе с ЕС, не устраивает очень многих лондонских политиков, и в большой мере именно из-за него палата общин 15 января рекордным большинством отклонила проект соглашения о выходе.
«Теперь мы с этим мандатом от парламента будем добиваться юридически обязывающих изменений в тексте соглашения о выходе», — сказала после голосования Тереза Мэй.
Представители Евросоюза, однако, много раз повторяли, что в заданных правительством Британии рамках ничего иного предложить не могут, и не намерены возобновлять переговоры по проекту.
«Страховочный вариант — это часть соглашения о выходе, а соглашение о выходе не будет открыто для пересмотра», — еще раз подтвердила во вторник пресс-служба председателя Евросоюза Дональда Туска.
«ЕС проявляет мало энтузиазма в отношении этих изменений, и переговоры не будут легкими», — так обрисовала эту ситуацию сама Мэй.
«Это решение дает премьер-министру несколько дополнительных дней на то, чтобы найти в Брюсселе единорога. Мой прогноз: у нее это не получится, и через две недели мы окажемся в том же месте», — написал в «Твиттере» депутат от оппозиционной Лейбористской партии Люк Поллард.
Через две недели в Палате общин предполагается провести второе голосование по тому же проекту соглашения. Правительство Мэй надеется, что к этому времени либо дрогнет ЕС, либо часть депутатов изменит позицию.
Тем временем до момента «брексита» осталось всего два месяца: Британия должна формально покинуть ЕС в 23:00 по Гринвичу 29 марта. Процесс «брексита» давно оказался в жестком цейтноте, и с каждым днем нарастает вероятность либо «обвального брексита», либо официальной отсрочки выхода.
Три из пяти отклоненных во вторник поправок содержали поручение правительству запросить ЕС об отсрочке. Представители ЕС в последние недели несколько раз высказывались в том духе, что готовы обсудить этот вопрос, но прежде хотели бы понять, для чего именно Британии нужна отсрочка.
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Британский парламент во вторник не смог найти никакого нового решения проблемы «брексита» и предписал Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о...
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