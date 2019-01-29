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Верховный суд Венесуэлы заморозил счета Гуайдо и запретил ему покидать страну

30.01.2019 06:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Верховный суд Венесуэлы наложил запрет лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать за пределы Боливарианской Республики и постановил заблокировать доступ к его банковским счетам. Об этом во вторник сообщается в Twitter инстанции.

«Верховный суд в решении № 1 от 29 января постановил следующие меры в отношении Хуана Херардо Гуайдо Маркеса: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования; запрет на продажу активов, находящихся в собственности, а также блокирование доступа и заморозка банковских счетов и/или любых других финансовых инструментов на территории Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Не все члены Верховного суда Венесуэлы поддержали решение запретить лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны. Об этом сообщила газета El Nacional.

По ее данным, судья Марисела Годой в знак протеста покинула пресс-конференцию, на которой председатель ВС Майкель Морено объявил о принятых в отношении Гуайдо ограничениях. Судья Данило Мохика в свою очередь написал в Twitter, что не поддерживает принятое решение, «так как оно противоречит статьям 99 и 102 «Закона о Верховном суде».

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил о начале предварительного расследования в отношении Гуайдо. По его словам, расследование связано с «актами насилия, которые произошли в стране, начиная с 22 января». США в ответ пригрозили «серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред».

По данным Управления комиссара ООН по правам человека, в ходе протестов с 22 января в Венесуэле погибли не менее 40 человек.

 
 
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Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил о начале предварительного расследования в отношении Гуайдо.
 
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