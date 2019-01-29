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The Washington Post узнала о «секретном предложении» России КНДР

30.01.2019 07:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия предложила свой вариант по разрешению кризиса на Корейском полуострове. Речь идет о строительстве в КНДР атомной электростанции.

Российские официальные лица прошлой осенью сделали властям Северной Кореи «секретное предложение», направленное на урегулирование зашедших в тупик переговоров с властями США по ядерной программе Пхеньяна, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США, знакомые с ситуацией.

Собеседники рассказали, что разведке США стало известно об этом предложении в конце минувшего года. Суть его, по данным издания, заключается в том, что Москва строит для КНДР атомную электростанцию, управляет ею, а все побочные продукты и отходы вывозит в Россию, отводя тем самым подозрения от Пхеньяна, что он может использовать объект для создания ядерного оружия.

Неизвестно, каким был ответ КНДР. По словам источников газеты, в случае согласия Пхеньяна на российское предложение, Москва может потребовать дать ответ, в какие сроки правительство Ким Чен Ына будет готово отказаться от ядерного оружия.

Собеседники WP также отметили, что нечто подобное КНДР уже предлагала администрация Билла Клинтона в 1994 году. Речь шла о предоставлении Северной Корее водяных ядерных реакторов в обмен на согласие Пхеньяна не выходить из договора о нераспространении ядерного оружия. Проект перестал существовать, когда Клинтона сменил Джордж Буш младший. Члены его администрации, включая нынешнего советника Трампа Джона Болтона и слышать не хотели о поставке КНДР каких-либо реакторов.

Уже в начале 2000-х годов Россия предлагала поставить водяные ядерные реакторы в Северную Корею, однако эта идея тоже натолкнулась на сопротивление Соединенных Штатов.

WP отмечает, что пока нет данных, повлияло ли российское предложение на ход переговоров между США и КНДР. Трамп в январе объявил о том, что договорился о новой встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая ориентировочно пройдет в феврале. Однако в последние месяцы серьезных прорывов в диалоге не наблюдалось, а в Вашингтоне по-прежнему заявляли, что не намерены в ответ на инициативы Пхеньяна отменять санкции в отношении КНДР.

 
 
Ссылка на источник 95
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Россия предложила свой вариант по разрешению кризиса на Корейском полуострове. Речь идет о строительстве в КНДР атомной электростанции.
 
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