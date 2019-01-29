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Парламент Венесуэлы заподозрил власти в попытке вывезти золото в Россию

30.01.2019 08:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Оппозиция заподозрила власти Венесуэлы в попытке вывезти в Россию золото, которое хранится в национальном банке.

Национальная ассамблея Венесуэлы, состоящая в основном из оппонентов президента Николаса Мадуро, потребовала прояснить ситуацию с попыткой вывезти в Россию около 20 тонн золота. В Twitter парламента указывается, что соответствующая информация была получена от сотрудников Банка Венесуэлы.

Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы. «Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (главы Банка Венесуэлы). Оно принадлежит народу», — говорится в сообщении.

Ранее «Новая газета» сообщила о том, что днем 28 января из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind.

Российские власти пока никак не комментировали заявления венесуэльских оппозиционеров касательно золота.

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский 24 января опроверг информацию о том, что в Каракас из Москвы якобы прилетел реактивный самолет бизнес-класса. По его словам, никаких разрешений на пролет российских самолетов в Венесуэлу посольство не оформляло.

 
 
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Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы. «Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (главы Банка...
 
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