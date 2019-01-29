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Парламент Венесуэлы заподозрил власти в попытке вывезти золото в Россию
30.01.2019 08:19 — Новости Мира | Tut.by
Оппозиция заподозрила власти Венесуэлы в попытке вывезти в Россию золото, которое хранится в национальном банке.
Национальная ассамблея Венесуэлы, состоящая в основном из оппонентов президента Николаса Мадуро, потребовала прояснить ситуацию с попыткой вывезти в Россию около 20 тонн золота. В
Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы. «Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (главы Банка Венесуэлы). Оно принадлежит народу», — говорится в сообщении.
Ранее
Российские власти пока никак не комментировали заявления венесуэльских оппозиционеров касательно золота.
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский 24 января опроверг информацию о том, что в Каракас из Москвы якобы прилетел реактивный самолет бизнес-класса. По его словам, никаких разрешений на пролет российских самолетов в Венесуэлу посольство не оформляло.
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Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы. «Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (главы Банка...
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