Российского сенатора, обвиняемого в двух заказных убийствах, взяли под стражу

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 марта члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

Защита просила суд назначить сенатору другую меру пресечения, в том числе отпустить под залог в размере до 10 млн руб. (150 тысяч долларов).

Арашуков вопреки обычной практике во время заседания сидел не в клетке, а за столом вместе со своими адвокатами. В зале его охраняли несколько сотрудников спецназа ФСБ. Во время открытой части заседания Арашуков почти ничего не сказал. Только ответил на вопросы судьи о годе рождения, месте работы и наличии детей и односложно заявил, что не согласен с обвинением.

СКР вменяет Арашукову участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и два эпизода убийства — лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Исполнители заказных убийств, вменяемых Арашукову, давали на него показания с 2012 года, следовало из материалов, изученных ранее РБК.

Дела об убийстве Жукова и Шебзухова были возбуждены в 2010 году, но лишь после их передачи в центральный аппарат СКР начались активные следственные действия на территории различных регионов, подчеркнул на заседании представитель СКР. В дальнейшем дела были объединены в одно производство с делами по фактам хищения природного газа в Карачаево-Черкесии (основной его фигурант — отец обвиняемого Рауф Арашуков) и создания преступного сообщества, целью которого и было хищение сырья.

«В ходе расследования собрано достаточно доказательств причастности Арашукова к организации двух убийств, а также причинению средней тяжести вреда здоровью одному из свидетелей по делу», — рассказал следователь. Также СКР получил достаточно данных, что сенатор может скрыться за пределами России: «Есть сведения, что у Арашукова имеется вид на жительство на территории ОАЭ. В настоящее время эта информация проверяется следствием», — сообщил следователь.

По меньшей мере один из обвиняемых по делу бежал из страны — он находится в международном розыске и заочно арестован, заявил в ходе заседания представитель прокуратуры.

После оглашения ходатайства следствия заседание было закрыто по ходатайству защиты Арашукова. Она сослалась на то, что в ходе заседания может прозвучать информация об угрозах, которые поступают обвиняемому и его семье, их цель — заставить Арашукова признать вину, полагают адвокаты. «В зале находится много неустановленных лиц. Мы не знаем, кто эти люди», — объяснил свои опасения один из представителей защиты.

Арашуков был задержан в среду, 30 января, во время заседания Совета Федерации. При его задержании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и председатель СКР Александр Бастрыкин. Одновременно с сенатором в Санкт-Петербурге был задержан его отец, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» и депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков. Ему вменяется хищение природного газа, который поставлялся в республику, на сумму порядка 30 млрд руб.

Также СКР проверяет причастность семьи Арашуковых еще к трем убийствам, сообщили три источника РБК, знакомые с ходом расследования. Речь идет об убийствах начальника Черкесского СИЗО № 1 Хасана Джанаева, донецкого бизнесмена Бориса Хапсирокова и Али Афаунова, начальника службы безопасности бывшего помощника руководителя администрации президента Назира Хапсирокова.