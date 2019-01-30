Трамп по телефону поздравил Гуаидо с началом президентства

Объявивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо и Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились о регулярных контактах, сообщил Белый дом.



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Президент США в телефонном разговоре поздравил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным главой страны, с началом президентства. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает The Hill .

Трамп позвонил «поздравить его с историческим вступлением в должность президента», а также чтобы «укрепить решительную поддержку борьбы Венесуэлы за восстановление демократии», цитирует газета заявление спикера Белого дома Сары Сандерс.

Гуаидо в ответ поблагодарил Трампа и отметил важность выступлений протеста, которые организованы оппозицией Венесуэлы. ​Трамп и Гуаидо согласились поддерживать регулярные контакты, сообщил Белый дом.

Гуаидо написал о разговоре в своем Twitter: «Я высоко ценю звонок президента США Дональда Трампа, который вновь заявил о своей полной поддержке нашей работы по достижению демократии».

Осложненная затяжным экономическим и политическим кризисом ситуация в Венесуэле обострилась в начале января. Результаты последних президентских выборов, прошедших в стране, не признала венесуэльская оппозиция, а также некоторые западные и латиноамериканские страны. По их мнению, для участия в кампании не были допущены некоторые игроки, а значит, победа Николаса Мадуро не может считаться легитимной.

Во время многотысячного митинга местной оппозиции 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом и заявил о намерении провести новые выборы.

В этом его поддержали США, Канада, Грузия и почти все латиноамериканские страны. В Венесуэле продолжаются массовые протесты и столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Действующий глава государства Николас Мадуро обвинил оппозицию и США в попытке захватить власть.

Россия по-прежнему считает легитимным президентом Николаса Мадуро. Комментируя события в этой стране, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США взяли открытый курс на свержение законных властей в Венесуэле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что интервенция приведет к неизбежным чрезвычайно негативным последствиям.