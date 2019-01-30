|
В Латвии от гриппа умерли 17 человек
31.01.2019 07:27 — Новости Мира | Tut.by
В Латвии с начала эпидемии от осложнений после инфекции скончались 17 человек, в том числе восемь на прошлой неделе. Об этом сообщает
Средний возраст умерших был 71 год, у всех пациентов имелись хронические заболевания и не было вакцинации от гриппа.
С 15 января в Латвии объявлена эпидемия гриппа. Интенсивность заболеваемости составила 298,4 случая на 100 000 жителей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Неделей ранее уровень заболеваемости составлял 196,1 случая на 100 000 населения.
В семи городах интенсивность заболеваемости превышает эпидемический порог. Самой высокой заболеваемость на прошлой неделе была в Валмиере и Риге.
Высокий уровень заболеваемости регистрируется среди детей от 5 до 14 лет — 791,2 случая на 100 000 человек, а также среди детей в возрасте до 4 лет — 556,8 случая. Заболеваемость растет во всех возрастных группах. Посещаемость общеобразовательных учреждений на прошлой неделе уменьшилась до 87,4%, в дошкольных учреждениях — до 63,3%.
В Литве также сложная ситуация — с начала этого года в стране от гриппа погибли 8 человек. Все они не были привиты, а у некоторых были сопутствующие заболевания, сообщает
Напомним, 29 января в Минздраве Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 15 января в Латвии объявлена эпидемия гриппа. Интенсивность заболеваемости составила 298,4 случая на 100 000 жителей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)