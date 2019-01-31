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Помощник президента США пожелал Мадуро жизни на хорошем пляже вдали от Венесуэлы

31.01.2019 23:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить провозгласивший себя главой страны Хуан Гуаидо, и как можно скорее «двигаться дальше».


Фото: Reuters

«Я желаю Николасу Мадуро и его главным советникам долгой и тихой жизни после отставки на хорошем пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы», — написал он в Twitter.

Гуаидо допустил, что может объявить амнистию Мадуро и его окружению в случае, если в Венесуэле воцарится демократия. В среду в статье для газеты The New York Times он подтвердил, что такая идея еще существует, однако уточнил, что амнистию он думает распространить на тех, кто «не будет признан виновным в преступлениях против человечности». Затронет ли она Мадуро, он уже не уточнил.

Вооруженные силы страны остаются на стороне победившего на прошлогодних выборах президента. Министр обороны Падрино Лопес 30 января заявил, что единственным главнокомандующим является Мадуро. До этого Минобороны выступило с заявлением об угрозе суверенитету и независимости Венесуэлы, которая исходит от противников избранного президента.

США и еще несколько стран, в том числе большинство латиноамериканских, признали действующим главой государства Гуаидо. Мадуро говорил, что пытался наладить контакт с президентом США Дональдом Трампом, но этим попыткам помешал Болтон.

 
 
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Мадуро говорил, что пытался наладить контакт с президентом США Дональдом Трампом, но этим попыткам помешал Болтон.
 
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