Кризис в Венесуэле: четыре варианта дальнейшего развития событий

Приведение к присяге лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве «исполняющего обязанности президента» привело к беспрецедентному политическому кризису в этой южноамериканской стране. На этот раз с более активным вмешательством международного сообщества.



Хуан Гуайдо. Фото: Reuters

Давление на администрацию Николаса Мадуро усилилось благодаря решению США ввести дополнительные санкции в отношении нефтяного сектора, который жизненно важен для экономики Венесуэлы.

В среду Гуайдо призвал народ к уличным протестам.

Следующие несколько недель будут решающими. Латиноамериканская служба Би-би-си (BBC Mundo) проанализировала четыре возможных варианта выхода из нынешней тупиковой ситуации.

1. Все останется как прежде

То, что все останется без изменений, маловероятно.

США ввели санкции в отношении PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы, по сути являющейся единственным источником дохода для страны, и это поменяло правила игры.

«Это усилит ощущение безнадежности в стране, — говорит Стив Ханке, профессор экономики в Университете Джона Хопкинса. — PDVSA придется искать других покупателей своей нефти».

В настоящее время США импортирует 40% венесуэльской продукции. Алехандро Арреаза и Мануэль Коэн, аналитики банка Barclays, согласны с Ханке.

«Эта прочная связь между Венесуэлой и американским рынком делает страну особенно уязвимой для любых действий, предпринимаемых администрацией Дональда Трампа», — говорится в отчете.

Ханке считает, что новые покупатели будут меньше платить за венесуэльскую нефть, а также будут находиться дальше от региона, что увеличит транспортные расходы.

«Венесуэла будет получать меньше денег за каждый баррель нефти, который она продает», — говорит он.

Из-за сокращения нефтяных денег страна не сможет импортировать в том же количестве различные продукты, включая продовольствие и медикаменты.

До принятия недавнего решения в вопросе санкций учитывались потребности населения Венесуэлы в период гиперинфляции и нехватки основных продуктов.

Но предыдущий опыт с Кубой, Ираном, Сирией и Северной Кореей показал, что санкции совершенно не обязательно ведут к смене режима, считает венесуэльский экономист Луис Висенте Леон.

Мадуро находится у власти с 2013 года и до сих пор ему удавалось удержаться в президентском кресле при поддержке таких союзников, как Россия, Китай и Турция.

2. Мадуро объявит новые выборы

Несколько ведущих европейских стран признали Гуайдо президентом и призвали к новым выборам в Венесуэле. Но если Мадуро назначит новые выборы, это может быть воспринято как признание режимом того, что голосование в мае 2018 года было нечестным.

Это поставит под сомнение новый мандат Мадуро — его второй срок полномочий начался лишь 10 января.

Традиционные оппозиционные силы бойкотировали последние выборы, утверждая, что были созданы несправедливые условия после того, как некоторые из их главных претендентов были отстранены от участия в выборах.



Фото: Reuters

«Если Мадуро согласится на новые выборы, это будет означать уход из власти. Он не сможет выдвигаться, поскольку это будет означать признание фальсификаций», — говорит Эмили Дж. Бласко, политолог из Университета Наварры в Испании.

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, влиятельная фигура в южноамериканской политике, предложил провести избирательный процесс под наблюдением Совета Безопасности ООН.

Но это будет долго и дорого, полагает Бласко.

«Нужно будет создать новый список избирателей и сменить состав избиркома. Прозрачное голосование должно сопровождаться ручным подсчетом, с открытым подсчетом каждого голоса».

3. Компромисс

23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.

Его поддержали многие представители международного сообщества, в том числе влиятельные региональные соседи, такие как Бразилия.

Мексика стала исключением. Ее президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил за дипломатическое решение и предложил стать посредником в переговорах между правительством Мадуро и оппозицией.

«Если они действительно хотят диалога и мирного решения, мы можем быть посредниками», — сказал Обрадор мексиканской прессе на прошлой неделе.

Россия, главный союзник Каракаса, также предложила помощь.

Однако переговоры будут долгими.

На этой неделе Мадуро заявил, что он открыт для диалога.

Но оппозиция чувствует, что она уже одержала верх и опасается возвращения к переговорам, которые ранее потерпели крах.

Тут также важно учитывать давление со стороны Вашингтона. На последнем заседании регионального органа Организации американских государств госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «время для дебатов закончилось».

4. Военное вмешательство

«Рассматриваются все варианты», — заявил недавно президент США Дональд Трамп, когда его спросили о развертывании войск в Венесуэле, если Мадуро не откажется от власти.

Затем в прошлый понедельник мировые СМИ запечатлели весьма красноречивую фотографию: блокнот, который нес Джон Болтон, советник Трампа по безопасности.

На блокноте было написано «5000 солдат в Колумбию» — в страну, граничащую с Венесуэлой.



Фото: Reuters

Болтон также недавно принял участие в совещании, на котором обсуждались новые санкции в отношении Каракаса.

Колумбия выступает одним из главных союзников Вашингтона в регионе, кроме того она признала Хуана Гуайдо президентом.

Тем не менее, министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо написал в «Твиттере», что ему неизвестны причины или смысле этой записи Болтона.

Любое развертывание американских войск в Колумбии, протяженность границы которой с Венесуэлой составляет 2000 км, должно быть одобрено президентом Иваном Дуке, который занял твердую позицию против Мадуро.

Но есть также вероятность, что Болтон и другие представители Белого дома обсуждали планы на случай непредвиденных обстоятельств для оказания помощи американским дипломатам в Венесуэле. Срок, назначенный Мадуро американским дипломатическим сотрудникам для выезда из страны, истек в минувшее воскресенье.

Помпео, однако, сказал, что у президента Венесуэлы нет полномочий отдавать приказ о высылке.

Как считает Луис Висенте Леон, в администрации Трампа убеждены, что режим рухнет, прежде чем будут предприняты дальнейшие действия. Он также считает, что венесуэльские военные сыграют в этом свою роль.

«Экономический кризис будет огромным, но это здесь будет и влияние военных. Именно они в результате создадут перелом в ситуации», — говорит он.