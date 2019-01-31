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«Я продолжу строить стену». Трамп назвал «пустой тратой времени» переговоры с демократами
01.02.2019 06:30 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Демократической партией США о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой являются пустой тратой времени.
«Я продолжу строить эту стену, она будет возведена», — сказал он в интервью изданию
Президент Трамп не стал отвечать на вопрос, объявит ли он чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить финансирование на строительство стены. «Буду ли я объявлять чрезвычайное положение? Вы увидите», — сказал он.
Ранее американский лидер написал в
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Президент США заявил, что продолжит строить стену.
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