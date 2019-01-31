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«Я продолжу строить стену». Трамп назвал «пустой тратой времени» переговоры с демократами

01.02.2019 06:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Демократической партией США о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой являются пустой тратой времени.


Фото: Reuters

«Я продолжу строить эту стену, она будет возведена», — сказал он в интервью изданию The New York Times. «Я всегда ладил со спикером [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси, но теперь не думаю, что буду. Если она выступает против строительства стены, то все переговоры становятся пустой тратой времени, средств и энергии, потому что она [стена] крайне необходима», — подчеркнул глава Белого дома.

Президент Трамп не стал отвечать на вопрос, объявит ли он чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить финансирование на строительство стены. «Буду ли я объявлять чрезвычайное положение? Вы увидите», — сказал он.

Ранее американский лидер написал в Twitter, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а говорит лишь о его уважительном отношении к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты. Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим ЧП на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса.

 
 
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