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США приостанавливают участие в ДРСМД, но заявляют о готовности возобновить переговоры с Россией
01.02.2019 19:57 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова к переговорам с Россией. Об этом сообщает
«Мы готовы общаться с Россией на переговорах по контролю над вооружениями», — сказал Трамп. По его словам, данные переговоры могут привести к отличным отношениям, а это станет «фантастически хорошей вещью» для всего мира.
Свое заявление Трамп сделал после того, как объявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливает свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что они понимают угрозу, которую представляет собой нарушение Россией договора и риски для контроля над вооружениями, которые несет игнорирование нарушений», — говорится в заявлении Трампа.
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», договор будет расторгнут.
Почему США приостанавливают свое участие в ДРСМД
2 февраля
Вашингтон заявляет, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД.
Россия эти обвинения
Кроме того, российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.
ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
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По его словам, данные переговоры могут привести к отличным отношениям, а это станет «фантастически хорошей вещью» для всего мира.
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