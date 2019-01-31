США приостанавливают участие в ДРСМД, но заявляют о готовности возобновить переговоры с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова к переговорам с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» .



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«Мы готовы общаться с Россией на переговорах по контролю над вооружениями», — сказал Трамп. По его словам, данные переговоры могут привести к отличным отношениям, а это станет «фантастически хорошей вещью» для всего мира.

Свое заявление Трамп сделал после того, как объявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливает свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что они понимают угрозу, которую представляет собой нарушение Россией договора и риски для контроля над вооружениями, которые несет игнорирование нарушений», — говорится в заявлении Трампа.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», договор будет расторгнут.

Почему США приостанавливают свое участие в ДРСМД

2 февраля истекает ультиматум , который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729.

Вашингтон заявляет, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД.

Россия эти обвинения отвергает , выдвигая встречные претензии к США. Так, Кремль заявлял, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД.

Кроме того, российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.