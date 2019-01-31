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Генсек ООН надеется на сохранение ДРСМД

01.02.2019 21:00 — Новости Мира | БелТА  
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Антониу Гутерриш. Фото ТАСС

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генсек ООН Антониу Гутерриш надеется, что Россия и США используют предстоящие шесть месяцев, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Мы видели сделанное сегодня заявление, - сказал он. - Генсек надеется, что стороны используют шесть месяцев, о которых было объявлено, чтобы разрешить противоречия. ДРСМД очень важен для международной архитектуры контроля над вооружениями".

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон с 2 февраля приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, а через полгода перестанет быть его участником, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генсек ООН Антониу Гутерриш надеется, что Россия и США используют предстоящие шесть месяцев, чтобы сохранить Договор о ликвидации...
 
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