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В Киеве назвали сумму ущерба Украины от действий России в Азовском море

01.02.2019 21:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Морская отрасль Украины понесла ущерб в размере около 10 млрд гривен (более 360 млн долларов) из-за действий России в Азовском море, рассказал украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян агентству УНИАН.

«Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и „Администрацию морских портов Украины“, и влияние на регион», — сказал он.

По словам министра, Россия останавливала суда в этой акватории и некоторые из них стояли в Азовском море по несколько дней, тогда как одни сутки простоя для европейских судовладельцев стоят от $ 10−50 тыс. «Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими», — подчеркнул Омелян.

Ситуация в Азовском море обострилась в 2018 году. В марте украинские пограничники задержали там российское рыболовецкое судно «Норд», моряков с которого позже обменяли на задержанных Россией украинцами.

В ноябре того же года три украинских корабля были обстреляны и задержаны недалеко от Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря. По версии ФСБ, Россию не предупредили о маневрах украинцев, корабли нарушили границу и не ответили на приказ остановиться. В Москве произошедшее называли провокацией, Киев считает случившееся актом агрессии и требует освободить арестованных в России моряков.

По словам спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Уолкера, США и Евросоюз рассматривают возможность ответа на отказ России освободить моряков. Рассмотрение этого вопроса в Брюсселе пройдет в феврале.

 
 
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По словам министра, Россия останавливала суда в этой акватории и некоторые из них стояли в Азовском море по несколько дней, тогда как одни сутки простоя для...
 
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