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Потоп в Индонезии: 70 человек погибли, тысячи остались без крова

02.02.2019 07:15 — Новости Мира | Tut.by  
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В индонезийской провинции Южный Сулавеси больше недели идут дожди — это привело к сильнейшему наводнению. Противостоять потокам воды не смогла даже дамба, которая была создана специально для этих целей. 70 человек погибли, тысячи лишились крова. Но это, судя по всему, еще не конец: метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время осадки не прекратятся.

 
 
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