В индонезийской провинции Южный Сулавеси больше недели идут дожди — это привело к сильнейшему наводнению. Противостоять потокам воды не смогла даже дамба, которая была создана специально для этих целей. 70 человек погибли, тысячи лишились крова. Но это, судя по всему, еще не конец: метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время осадки не прекратятся.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Потоп в Индонезии: 70 человек погибли, тысячи остались без крова Дожди не прекращаются.