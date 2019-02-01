На Кубе упал метеорит

Фото Prensa Latina

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Кубе возле города Виньялес в провинции Пинар-дель-Рио зафиксировано падение метеорита. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщает агентство Prensa Latina .

По данным властей провинции, специалисты, работающие на месте происшествия, уже нашли несколько осколков метеорита размером около 20-30 см в длину. Ранее сообщалось о падении объекта с неба, в результате которого последовал мощный взрыв. Министерство обороны Кубы опровергло слухи об авиакатастрофе.

Эксперты допускали мысль, что на территорию Кубы упал еще один метеорит в пригороде Матансаса, но пока эта информация не подтвердилась.-0-