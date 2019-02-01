ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По новому закону во Франции вырастут цены на многие продукты. Почему?

02.02.2019 11:52 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во Франции после вступления в силу нового закона станут дороже продукты крупных брендов, такие как Nutella, «кока-кола» и сыр President. В стране продолжаются протесты «Желтых жилетов», из-за которых вступление закона в силу уже откладывали.

Вступивший в силу с пятницы закон предусматривает, что продукты больших брендов больше нельзя будет продавать дешевле себестоимости. К такой тактике прибегают многие крупные розничные сети, стимулируя продажи других продуктов.

Продукты, которые намеренно продают в убыток, на сленге маркетологов называются «лосс-лидерами». Во Франции эту практику запретят.

В соответствии с новым законом, магазины будут обязаны продавать все продукты с минимальной наценкой в 10%. Кроме того, запрещаются промо-акции, в ходе которых брендированные продукты уцениваются больше, чем на 34%.

Супермаркеты будут вынуждены поднять цену на продукты крупных брендов. Одна из крупных французских сетей супермаркетов уже это сделала и на условиях анонимности передала газете Parisien список подорожавших продуктов. Вот несколько пунктов из этого списка:

  • Камамбер President подорожал на 8,6%
  • Шоколадная паста Nutella — на 8,4% (до 4,39 евро за банку в 750 г)
  • Растворимый кофе Carte Noire — на 4,4%
  • Кока-кола — на 5% (до 1,46 евро за бутылку 1,25 л)

Насколько это болезненно для потребителей?

Власти Франции уверяют, что закон, принятие которого было одним из предвыборных обещаний президента Эмманюэля Макрона, не сильно ударит по покупателям.

«Домохозяйства будут платить больше только в случае, если они покупают исключительно „Нутеллу“ и „Кока-колу“. Цена „лосс-лидеров“ вырастет, в то время, как стоимость мяса, рыбы, сыра и овощей останется прежней», — сказал в интервью телеканалу CNews министр сельского хозяйства Дидье Гийом.

Это же относится к аналогичным продуктам, которые продаются под собственными брендами магазинов — они по замыслу правительства не должны дорожать.

По оценке министра, средняя сумма, которую каждая семья тратит на еду, из-за закона увеличится незначительно — тратить будут от 50 центов до трех евро в месяц больше.

По данным исследовательской службы при министерстве сельского хозяйства США за последние годы, французы тратят на продукты питания в среднем около 13−14% своего дохода. В 2014 году, по этим данным, французы оставляли в продовольственных магазинах 13,6% своих доходов. Для сравнения, россияне в том же году тратили на продукты 29,4%.

Министр Дидье Гийом дал понять, что хочет, чтобы закон применялся таким образом, чтобы супермаркеты также снизили наценку на сельхозпродукцию, которая, по его словам, сегодня составляет 30−40%.

Таким образом, фермерам должно доставаться больше денег, но критики отмечают, что этого может и не произойти — закон не обязывает магазины больше платить поставщикам.

Протесты «желтых жилетов»

Однако на фоне протестов «Желтых жилетов» власти стоит опасаться, что любое повышение цен на продукты может ударить по ней самой.

Закон критикует некоммерческая организация UFC Que Choisir. По мнению ее экспертов, небольшие торговые предприятия, в отличие от супермаркетов, не будут повышать цены, поскольку их наценка уже больше 10%.

Но «желтые жилеты» чаще покупают еду как раз в крупных магазинах, где цены вырастут, говорит исследователь этой НКО Матье Эско. «Поэтому платить будут именно французы с относительно небольшим доходом и низкой покупательной способностью», — говорит он.

Прибыль же фермеров вряд ли вырастет, потому что в законе это напрямую не прописано, добавляет он.

Протесты «желтых жилетов» вспыхнули в ноябре 2018 года и изначально были направлены против повышения акцизов на топливо, но быстро приобрели насильственные формы и обратились против социального неравенства и отстраненного, как представлялось протестующим, стиля руководства президента Эммануэля Макрона.

На ближайшую субботу, 2 февраля, намечен следующий крупный митинг «желтых жилетов».

«Если быть «желтым жилетом» — значит хотеть, чтобы вам больше платили за работу и чтобы парламент работал лучше, то я — «желтый жилет», — сказал в четверг президент Макрон.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции после вступления в силу нового закона станут дороже продукты крупных брендов, такие как Nutella, «кока-кола» и сыр President. В стране продолжаются протесты...
 
Новости дня
Новости в мире
 
На Кубе упал метеорит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.02.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика