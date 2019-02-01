По новому закону во Франции вырастут цены на многие продукты. Почему?

Во Франции после вступления в силу нового закона станут дороже продукты крупных брендов, такие как Nutella, «кока-кола» и сыр President. В стране продолжаются протесты «Желтых жилетов», из-за которых вступление закона в силу уже откладывали.

Вступивший в силу с пятницы закон предусматривает, что продукты больших брендов больше нельзя будет продавать дешевле себестоимости. К такой тактике прибегают многие крупные розничные сети, стимулируя продажи других продуктов.

Продукты, которые намеренно продают в убыток, на сленге маркетологов называются «лосс-лидерами». Во Франции эту практику запретят.

В соответствии с новым законом, магазины будут обязаны продавать все продукты с минимальной наценкой в 10%. Кроме того, запрещаются промо-акции, в ходе которых брендированные продукты уцениваются больше, чем на 34%.

Супермаркеты будут вынуждены поднять цену на продукты крупных брендов. Одна из крупных французских сетей супермаркетов уже это сделала и на условиях анонимности передала газете Parisien список подорожавших продуктов. Вот несколько пунктов из этого списка:

Камамбер President подорожал на 8,6%

Шоколадная паста Nutella — на 8,4% (до 4,39 евро за банку в 750 г)

Растворимый кофе Carte Noire — на 4,4%

Кока-кола — на 5% (до 1,46 евро за бутылку 1,25 л)

Насколько это болезненно для потребителей?

Власти Франции уверяют, что закон, принятие которого было одним из предвыборных обещаний президента Эмманюэля Макрона, не сильно ударит по покупателям.

«Домохозяйства будут платить больше только в случае, если они покупают исключительно „Нутеллу“ и „Кока-колу“. Цена „лосс-лидеров“ вырастет, в то время, как стоимость мяса, рыбы, сыра и овощей останется прежней», — сказал в интервью телеканалу CNews министр сельского хозяйства Дидье Гийом.

Это же относится к аналогичным продуктам, которые продаются под собственными брендами магазинов — они по замыслу правительства не должны дорожать.

По оценке министра, средняя сумма, которую каждая семья тратит на еду, из-за закона увеличится незначительно — тратить будут от 50 центов до трех евро в месяц больше.

По данным исследовательской службы при министерстве сельского хозяйства США за последние годы, французы тратят на продукты питания в среднем около 13−14% своего дохода. В 2014 году, по этим данным, французы оставляли в продовольственных магазинах 13,6% своих доходов. Для сравнения, россияне в том же году тратили на продукты 29,4%.

Министр Дидье Гийом дал понять, что хочет, чтобы закон применялся таким образом, чтобы супермаркеты также снизили наценку на сельхозпродукцию, которая, по его словам, сегодня составляет 30−40%.

Таким образом, фермерам должно доставаться больше денег, но критики отмечают, что этого может и не произойти — закон не обязывает магазины больше платить поставщикам.

Протесты «желтых жилетов»

Однако на фоне протестов «Желтых жилетов» власти стоит опасаться, что любое повышение цен на продукты может ударить по ней самой.

Закон критикует некоммерческая организация UFC Que Choisir. По мнению ее экспертов, небольшие торговые предприятия, в отличие от супермаркетов, не будут повышать цены, поскольку их наценка уже больше 10%.

Но «желтые жилеты» чаще покупают еду как раз в крупных магазинах, где цены вырастут, говорит исследователь этой НКО Матье Эско. «Поэтому платить будут именно французы с относительно небольшим доходом и низкой покупательной способностью», — говорит он.

Прибыль же фермеров вряд ли вырастет, потому что в законе это напрямую не прописано, добавляет он.

Протесты «желтых жилетов» вспыхнули в ноябре 2018 года и изначально были направлены против повышения акцизов на топливо, но быстро приобрели насильственные формы и обратились против социального неравенства и отстраненного, как представлялось протестующим, стиля руководства президента Эммануэля Макрона.

На ближайшую субботу, 2 февраля, намечен следующий крупный митинг «желтых жилетов».

«Если быть «желтым жилетом» — значит хотеть, чтобы вам больше платили за работу и чтобы парламент работал лучше, то я — «желтый жилет», — сказал в четверг президент Макрон.