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Минобороны России опубликовало снимки завода в США по производству запрещенных договором ракет
02.02.2019 20:44 — Новости Мира | Tut.by
Министерство обороны России в «ВКонтакте»
Как следует из сообщения, Вашингтон начал проводить подготовку к производству оружия «еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)».
— Так, по имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации «Raytheon» в городе Тусон шт. Аризона стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности.
Минобороны РФ указывает, что завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической области США, выпускающим практически все типы ракетного оружия. За два последних года его площадь увеличилась до 79 тыс. квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на 2 тыс. человек.
— Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 млн долларов, прямо указывая «на разработку наземной ракеты средней дальности», -говорится в сообщении.
Вашингтон со 2 февраля приостанавливает свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом накануне
Владимир Путин 2 февраля
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Минобороны РФ указывает, что завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической области США, выпускающим практически все типы ракетного...
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