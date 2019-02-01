Минобороны России опубликовало снимки завода в США по производству запрещенных договором ракет

Министерство обороны России в «ВКонтакте» опубликовало снимки завода, на котором, как утверждается, США «приступили к подготовке к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности».

Как следует из сообщения, Вашингтон начал проводить подготовку к производству оружия «еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)».



Фото: Минобороны России/vk.com

— Так, по имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации «Raytheon» в городе Тусон шт. Аризона стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности.

Минобороны РФ указывает, что завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической области США, выпускающим практически все типы ракетного оружия. За два последних года его площадь увеличилась до 79 тыс. квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться почти на 2 тыс. человек.

— Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 млн долларов, прямо указывая «на разработку наземной ракеты средней дальности», -говорится в сообщении.

Вашингтон со 2 февраля приостанавливает свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом накануне заявил американский президент Трамп. У России в течение шести месяцев остается возможность вернуться к соблдению договора, иначе он будет полностью расторгнут, заявила американская сторона.

Владимир Путин 2 февраля заявил , что РФ предпримет «зеркальный ответ».