ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мадуро призвал досрочно провести новые выборы в парламент, действующий - он назвал «буржуазным»

02.02.2019 23:03 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед своими сторонникам, заявил о возможности досрочных парламентских выборов, сообщает Reuters.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мадуро пояснил, что вопрос о переносе парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году, будет решать подконтрольная правительству Конституционная ассамблея. Голосование, как указал президент, может быть перенесено на этот год.

Действующий парламент, лидер которого Хуан Гуаидо был объявлен исполняющим обязанности президента, Мадуро при этом осудил и назвал «буржуазным».

Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации Мадуро, которая состоялась 10 января. В мае прошлого года он одержал победу на выборах президента страны с результатом 67,8% голосов. Однако венесуэльская оппозиция и ряд западных стран итоги выборов не признали. Это они объяснили тем, что, по их данным, до голосования не были допущены «несколько игроков».

В январе, выступая на многотысячном митинге оппозиции, председатель венесуэльского нацсобрания провозгласил себя президентом страны. Его впоследствии поддержали США, Канада, Грузия и ряд латиноамериканских государств. Франция, Германия и Испания 26 января заявили, что так же признают временно исполняющим обязанности главы Венесуэлы Гуаидо, если в республике в течение восьми дней не будет объявлено о проведении досрочных выборов.

Мадуро впоследствии, комментируя этот ультиматум, заявил, что «Европа допускает ошибку». Страны Запада он обвинил в потакании американскому лидеру Дональду Трампу. Планов относительно переизбрания у политика, по его словам, на тот момент не было.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мадуро пояснил, что вопрос о переносе парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году, будет решать подконтрольная правительству Конституционная...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Минобороны России опубликовало снимки завода в США по производству запрещенных договором ракет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика