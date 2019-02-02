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Умер российский рэпер Децл

03.02.2019 09:14 — Новости Мира | БелТА  
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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) ушел из жизни в ночь с 2 на 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальную группу музыканта в социальной сети "ВКонтакте".

"Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - говорится в сообщении.

Как сообщил газете "Известия" концертный директор музыканта Павел Беленец, по предварительным данным, Кирилл Толмацкий скончался от остановки сердца. "Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо, - приводит издание его слова. - Предварительная информация - у него произошла остановка сердца, и он умер".

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. На его счету - музыкальные альбомы "Кто? ты", "Уличный боец", aka Le Truk и другие.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) ушел из жизни в ночь с 2 на 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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