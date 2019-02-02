Ученые определили состав метеорита, упавшего на Кубе

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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые исследовали состав метеорита, который упал на Кубе. Его обломки состоят из силиката железа, никеля и магния, сообщает МИР 24 .

1 февраля в небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв, а на землю упало множество каменных осколков размером с человеческую ладонь. Очевидцы рассказывают, что видели столб дыма, а местные жители почувствовали сильную вибрацию в домах.

На месте происшествия работают специалисты, они нашли несколько осколков метеорита. Кубинские власти сообщили о том, что пострадавших и разрушений в провинции Пинар-дель-Рио нет. Это уже второй метеорит за неделю в стране.-0-