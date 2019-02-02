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В Калужской области в ДТП с автобусом погибли 7 человек

03.02.2019 12:40 — Новости Мира | БелТА  
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3 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Калужской области в ДТП с автобусом, перевозившем детей, погибли 7 человек, 19 госпитализированы, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Калужской области.

"10 детей госпитализированы в ЦРБ Юхновского района и 8 - в областной детской больнице. Один взрослый отправлен в областную больницу. У остальных детей легкие ссадины", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло на 37-м км автомобильной дороги регионального значения вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Автобус, перевозивший детей, опрокинулся на бок. В автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенок. По данным полиции, погибли 7 человек.

УМВД по Калужской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП с автобусом под Калугой в центральный аппарат ведомства.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В целях наиболее полного и объективного расследования председателем СК России принято решение о передаче уголовного дела в производство центрального аппарата СК России", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.-0-

 
 
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3 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Калужской области в ДТП с автобусом, перевозившем детей, погибли 7 человек, 19 госпитализированы, сообщили ТАСС в Министерстве...
 
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