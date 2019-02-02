Епифаний официально стал главой новой церкви на Украине

Церемония интронизации прошла в Софийском соборе Киева. После литургии и совершения Епифанием причастия ему был вручен жезл митрополита. После этого он был провозглашен главой новой церкви, которая в соответствии с решением Константинопольского патриархата получила автономный статус, сообщает издание «Вести Украина».

На церемонии присутствовало около 200 человек, в том числе президент Петр Порошенко, а также лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении украинской церкви автокефалии 5 января. Новая религиозная структура получила название Православная церковь Украины и объединила Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную церковь.

УПЦ Московского патриархата не признает создание новой церкви на Украине. Из-за намерения предоставить автокефалию УПЦ она разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

Президент России Владимир Путин, комментируя события на Украине, назвал церковный раскол политическим проектом, целью которого является борьба за власть. «Когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. И именно такой проект, не имеющий отношения к вере, насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат», — заявил глава государства.