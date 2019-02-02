ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Епифаний официально стал главой новой церкви на Украине

03.02.2019 14:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Церемония интронизации прошла в Софийском соборе Киева. После литургии и совершения Епифанием причастия ему был вручен жезл митрополита. После этого он был провозглашен главой новой церкви, которая в соответствии с решением Константинопольского патриархата получила автономный статус, сообщает издание «Вести Украина».

На церемонии присутствовало около 200 человек, в том числе президент Петр Порошенко, а также лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении украинской церкви автокефалии 5 января. Новая религиозная структура получила название Православная церковь Украины и объединила Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную церковь.

УПЦ Московского патриархата не признает создание новой церкви на Украине. Из-за намерения предоставить автокефалию УПЦ она разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

Президент России Владимир Путин, комментируя события на Украине, назвал церковный раскол политическим проектом, целью которого является борьба за власть. «Когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. И именно такой проект, не имеющий отношения к вере, насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат», — заявил глава государства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве прошла церемония интронизации Епифания, который официально провозглашен главой церкви, признанной Константинопольским патриархатом.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Калужской области в ДТП с автобусом погибли 7 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика