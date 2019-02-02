Задержан водитель попавшего в ДТП под Калугой автобуса

Фото пресс-службы МЧС/ТАСС

3 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области, в результате чего погибли 7 человек, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного УМВД.

"В настоящее время водитель задержан в порядке 91 статьи УПК. Он находится на медицинском освидетельствовании", - сказал собеседник агентства, уточнив, что водитель не пострадал.

ДТП произошло на автомобильной дороге регионального значения вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Автобус, перевозивший детей из Смоленска в Калугу, опрокинулся на крышу. По уточненным данным, в нем находились 45 человек, в том числе 31 ребенок. 32 человека, среди которых 23 ребенка, госпитализированы. Семь пассажиров, включая четырех детей, погибли. Водителю автобуса помощь оказали амбулаторно.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за заноса на дороге.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) будет расследовать центральный аппарат СК. Также полиция по факту аварии возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).-0-