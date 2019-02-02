СМИ узнали о подготовке Макроном референдума по лозунгам «желтых жилетов»

Елисейский дворец втайне ведет подготовку к референдуму, на который планирует вынести широкий круг вопросов, связанных с продолжающимися во Франции протестами «желтых жилетов». Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет издание Le Journal du Dimanch.

По словам собеседника издания, референдум планируется провести 26 мая, в день выборов в Европарламент. Он уточнил, что вероятность проведения референдума очень высока.

Министерство внутренних дел страны уже проводит консультации с типографиями и поставщиками бумаги с тем, чтобы подготовить необходимые материалы и провести тендер на их печать сразу же, как только администрация президента Эмманюэля Макрона даст зеленый свет.

Протестные акции во Франции, которые зачастую перерастают в погромы, продолжаются с ноября 2018 года. В январе 2019 года Макрон призвал граждан страны участвовать в общенациональных дебатах и предложил обсудить, в частности, социально-экономические проблемы государства. «Для меня нет запретных тем. Мы не во всем будем согласны, что нормально для демократии. Но по крайней мере​ покажем, что есть люди, которые не боятся говорить, обсуждать и спорить», — заявил тогда президент.

Макрон также назвал темы, которые хотел бы обсудить во время дебатов. Это налогообложение и государственные расходы, организация государственных услуг, экологическая реформа, а также вопросы демократии.

Большие национальные​ дебаты по Франции пройдут 9 и 16 марта.