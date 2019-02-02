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СМИ узнали о подготовке Макроном референдума по лозунгам «желтых жилетов»
03.02.2019 15:57 — Новости Мира | Tut.by
Елисейский дворец втайне ведет подготовку к референдуму, на который планирует вынести широкий круг вопросов, связанных с продолжающимися во Франции протестами «желтых жилетов». Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет издание
По словам собеседника издания, референдум планируется провести 26 мая, в день выборов в Европарламент. Он уточнил, что вероятность проведения референдума очень высока.
Министерство внутренних дел страны уже проводит консультации с типографиями и поставщиками бумаги с тем, чтобы подготовить необходимые материалы и провести тендер на их печать сразу же, как только администрация президента Эмманюэля Макрона даст зеленый свет.
Протестные акции во Франции, которые зачастую перерастают в погромы, продолжаются с ноября 2018 года. В январе 2019 года Макрон призвал граждан страны участвовать в общенациональных дебатах и предложил обсудить, в частности, социально-экономические проблемы государства. «Для меня нет запретных тем. Мы не во всем будем согласны, что нормально для демократии. Но по крайней мере покажем, что есть люди, которые не боятся говорить, обсуждать и спорить», — заявил тогда президент.
Макрон также назвал темы, которые хотел бы обсудить во время дебатов. Это налогообложение и государственные расходы, организация государственных услуг, экологическая реформа, а также вопросы демократии.
Большие национальные дебаты по Франции пройдут 9 и 16 марта.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается в конце мая провести в стране референдум, чтобы сбить волну протестов. Подготовка к нему идет втайне, узнало издание...
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