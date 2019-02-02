Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не исключает, что Вашингтон задействует свои вооруженные силы в Венесуэле. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS .

Американскому лидеру был задан вопрос о том, в каком случае он применил бы военную силу в этой латиноамериканской стране. «Я не хочу говорить это», — ответил Трамп. Вместе с тем он подчеркнул, что «это, определенно, одна из возможностей».

Также Трампа спросили, готов ли он лично вести консультации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро об отставке последнего. «Он запросил встречу, но я отказался, поскольку ситуация зашла уже очень далеко», — сказал президент США. На вопрос о том, когда Мадуро предлагал провести встречу, Трамп ответил: «Увидим, что будет. Он хотел встретиться несколько месяцев назад».