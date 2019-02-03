Мадуро связал риск гражданской войны с «агрессивностью северной империи»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро оценил вероятность того, что политический конфликт в Венесуэле перерастет в гражданскую войну. По его словам, это «зависит от уровня безумия и агрессивности северной империи». Очевидно, Мадуро имел в виду США. Об этом президент заявил в интервью телеканалу La Sexta.



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В то же время он отметил, что народ уже готов и вооружен. «Народ уже вооружен. В случае конфликта на местном, региональном или национальном уровнях народ знает, куда идти. Он знает, что делать. Он умеет защищать. Это называется войной всего народа», — заявил президент Венесуэлы.

2 февраля Мадуро поручил включить участников народного ополчения в состав вооруженных сил страны и дать им доступ к армейскому вооружению. «Я приказал включить ополченцев в качестве офицеров и солдат наших славных Национальных вооруженных сил. Если мы хотим мира, давайте приготовимся защитить его!» — объявил он.

О создании в венесуэльских городах и поселках более 50 тыс. подразделений народного ополчения было объявлено ранее. Ряд из них, согласно заявлению президента страны, должен появиться в Боливарианской Республике в рамках военных учений. Маневры пройдут в Венесуэле с 10 по 15 февраля. На них военнослужащие, как указывал глава государства, будут отрабатывать сценарии возможного «вторжения на территорию» республики.

Всего в середине апреля под ружье, по планам Мадуро, могут быть поставлены около 2 млн ополченцев.

США, многие страны Запада и Латинской Америки не признали победу Мадуро на президентских выборах, которые состоялись в мае 2018 года. Это связано с тем, что Мадуро в ходе конфликта с парламентом — Национальной ассамблеей, создал неконституционный орган — Конституционную ассамблею, с помощью которой не допустил к выборах основных своих противников. Россия признала победу Мадуро законной.

​Инаугурация президента на новый срок состоялась 10 января, однако парламент, в котором большинство захватила оппозиция, не признал процедуру законной и объявил временным исполняющим обязанности президента спикера Хуана Гуаидо. Таким образом, в стране установилось двоевластие. США, страны Запада и многие соседи Венесуэлы признали Гуаидо законным главой государства и призвали Мадуро уйти в отставку.

​До этого момента политический раскол в Венесуэле не сопровождался боевыми действиями или существенными вспышками насилия. 3 февраля президент США Дональд Трамп объявил , что не исключает необходимости применения американских вооруженных сил в Венесуэле.